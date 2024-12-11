Чем обернется снижение мобилизационного возраста для Украины: эксперт объяснил

Снижение мобилизационного возраста – вопрос, который должны решать исключительно Министерство обороны, Генштаб ВСУ и военные, убежден доктор экономических наук и заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун. В интервью "Радио Свобода" он подчеркнул, что это не сфера компетенции демографов или политиков.

Эксперт объясняет влияние мобилизации на демографическую ситуацию

"Мы (демографы) вообще не дискутируем этот вопрос. По моему мнению, это вопрос не демографов или политиков, это вопрос Министерства обороны и Генерального штаба, и они должны рассчитывать свою потребность в военнослужащих, и в зависимости от этого решать вопрос о призыве" — отметил Гладун в интервью "Радио Свобода".

Однако, по словам эксперта, подготовка молодежи к военной службе должна быть более тщательной. Он обратил внимание на то, что нынешнее поколение 18-25-летних – наименее многочисленное за всю историю Украины. Это связано с рекордно низким уровнем рождаемости, зафиксированным в 2001 году.

"Эта возрастная группа и так невелика. Если учесть потери из-за ранения или гибели, это непременно повлияет на демографическую ситуацию. А если еще учесть, что средний возраст матери при рождении первого ребенка — 28 лет, а отца — 31 год, то потеря даже старшие поколения также являются значительным риском", – пояснил Гладун.

В то же время эксперт подчеркнул, что демографическая ситуация не должна препятствовать обороноспособности государства. Если страна не сможет защитить себя, разговоры о ее демографическом будущем потеряют смысл. Особое внимание он обратил на ситуацию в оккупированных регионах, где молодежь принудительно получает российские паспорта и мобилизуется в армию.

"На оккупированных территориях никто не спрашивает, готов ли человек идти воевать. Их сразу заставляют брать оружие в руки. Поэтому вопрос обороны – это не только вопрос выживания, но и сохранение нашего будущего", – подытожил Гладун.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине хватает людей, чтобы выполнять мобилизационные планы согласно действующему законодательству. Об этом заявил Егор Фирсов, главный сержант роты ударных БПЛА в эфире Радио Свобода. Он подчеркнул, что стране не нужно уменьшать мобилизационный возраст до 18 лет, поскольку достаточно взрослых и физически готовых мужчин для пополнения рядов ВСУ.