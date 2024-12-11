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Чем обернется снижение мобилизационного возраста для Украины: эксперт объяснил

Эксперт подчеркнул, что решать вопросы мобилизационного возраста должны именно военные, учитывая все стоящие перед страной вызовы и угрозы.

сегодня, 11:00
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Черновалова Кристина

Снижение мобилизационного возраста – вопрос, который должны решать исключительно Министерство обороны, Генштаб ВСУ и военные, убежден доктор экономических наук и заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун. В интервью "Радио Свобода" он подчеркнул, что это не сфера компетенции демографов или политиков.

Чем обернется снижение мобилизационного возраста для Украины: эксперт объяснил

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"Мы (демографы) вообще не дискутируем этот вопрос. По моему мнению, это вопрос не демографов или политиков, это вопрос Министерства обороны и Генерального штаба, и они должны рассчитывать свою потребность в военнослужащих, и в зависимости от этого решать вопрос о призыве" — отметил Гладун в интервью "Радио Свобода".

Однако, по словам эксперта, подготовка молодежи к военной службе должна быть более тщательной. Он обратил внимание на то, что нынешнее поколение 18-25-летних – наименее многочисленное за всю историю Украины. Это связано с рекордно низким уровнем рождаемости, зафиксированным в 2001 году.

"Эта возрастная группа и так невелика. Если учесть потери из-за ранения или гибели, это непременно повлияет на демографическую ситуацию. А если еще учесть, что средний возраст матери при рождении первого ребенка — 28 лет, а отца — 31 год, то потеря даже старшие поколения также являются значительным риском", – пояснил Гладун.

В то же время эксперт подчеркнул, что демографическая ситуация не должна препятствовать обороноспособности государства. Если страна не сможет защитить себя, разговоры о ее демографическом будущем потеряют смысл. Особое внимание он обратил на ситуацию в оккупированных регионах, где молодежь принудительно получает российские паспорта и мобилизуется в армию.

"На оккупированных территориях никто не спрашивает, готов ли человек идти воевать. Их сразу заставляют брать оружие в руки. Поэтому вопрос обороны – это не только вопрос выживания, но и сохранение нашего будущего", – подытожил Гладун.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине хватает людей, чтобы выполнять мобилизационные планы согласно действующему законодательству. Об этом заявил Егор Фирсов, главный сержант роты ударных БПЛА в эфире Радио Свобода. Он подчеркнул, что стране не нужно уменьшать мобилизационный возраст до 18 лет, поскольку достаточно взрослых и физически готовых мужчин для пополнения рядов ВСУ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wABAh3JWzqY
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