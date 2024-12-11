Чем обернется снижение мобилизационного возраста для Украины: эксперт объяснил

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Черновалова Кристина
Снижение мобилизационного возраста – вопрос, который должны решать исключительно Министерство обороны, Генштаб ВСУ и военные, убежден доктор экономических наук и заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун. В интервью "Радио Свобода" он подчеркнул, что это не сфера компетенции демографов или политиков.
Эксперт объясняет влияние мобилизации на демографическую ситуацию
"Мы (демографы) вообще не дискутируем этот вопрос. По моему мнению, это вопрос не демографов или политиков, это вопрос Министерства обороны и Генерального штаба, и они должны рассчитывать свою потребность в военнослужащих, и в зависимости от этого решать вопрос о призыве" — отметил Гладун в интервью "Радио Свобода".
Однако, по словам эксперта, подготовка молодежи к военной службе должна быть более тщательной. Он обратил внимание на то, что нынешнее поколение 18-25-летних – наименее многочисленное за всю историю Украины. Это связано с рекордно низким уровнем рождаемости, зафиксированным в 2001 году.
В то же время эксперт подчеркнул, что демографическая ситуация не должна препятствовать обороноспособности государства. Если страна не сможет защитить себя, разговоры о ее демографическом будущем потеряют смысл. Особое внимание он обратил на ситуацию в оккупированных регионах, где молодежь принудительно получает российские паспорта и мобилизуется в армию.
Ранее "Комментарии" писали, что в Украине хватает людей, чтобы выполнять мобилизационные планы согласно действующему законодательству. Об этом заявил Егор Фирсов, главный сержант роты ударных БПЛА в эфире Радио Свобода. Он подчеркнул, что стране не нужно уменьшать мобилизационный возраст до 18 лет, поскольку достаточно взрослых и физически готовых мужчин для пополнения рядов ВСУ.
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