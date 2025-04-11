Чем грозит потеря Лимана: почему именно здесь активизировались россияне

На Лиманском направлении продолжает обостряться обстановка. Враг усиливает давление. Чем грозит потеря Лимана? Кого россияне бросили на это направление? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Наступление России. Фото из открытых источников

Россияне хотят развивать наступление на Славянск и Краматорск

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в эфире Radio NV заявил, что для украинских защитников очень важно удержать Лиман Донецкой области, который противник предпринимает попытки обойти и оккупировать.

По его словам, с большой вероятностью, суть российской операции возле Лимана – обход города и его полный захват.

"Это с целью создания нависания над Славянско-Краматорской агломерацией. Лиман по специфике своей является индустриальным городом, в котором много технологических объектов, которые можно использовать как накопители для вооружения, техники, сосредоточения ресурсов, то есть создание такого логистического командного хаба для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск", — подчеркнул Грабский.

Эксперт добавил, что Лиман практически удерживает северный берег Северского Донца, поэтому это является важной задачей для российских войск захватить его, а для нас важно удержать город.

Грабский отметил, что прорыв врага в районе Лимана будет угрожать нашей группировке в районе Северска.

"Тогда мы вынуждены будем отходить из того района для того, чтобы сохранить силы и не превратить Северск во вторую Авдеевку", – высказался Сергей Грабский.

Лиман – ворота к Славянско-Краматорской агломерации

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ подтвердил, что ситуация на Лиманском направлении действительно очень сложная. Российским войскам удалось прорвать некоторые участки обороны украинских воинов.

"Мы видим, что очень сложная ситуация сложилась на Лиманском направлении, где врагу, к сожалению, удалось на одном из участков прорвать определенную часть обороны зайти на несколько километров в глубину украинской обороны. И, собственно, сейчас противник пытается развивать этот успех", — отметил Братчук.

По его информации, на Лиманском направлении сосредоточены две общевойсковых армии Российской Федерации, в частности, 25-я и 20-я, которые укомплектованы по штату, по крайней мере, пехотой.

Братчук подчеркнул, что не зря Лиман называют фактически воротами к Славянско-Краматорской агломерации, что для врага, по понятным причинам, является очень важным.

"Первоначально планы россиян были поэтапные. Первым этапом должна была стать полная оккупация Донецкой области и Луганской. Как мы видим, этого не произошло за три года войны. Но в любом случае эти попытки продолжаются", — отметил спикер.

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