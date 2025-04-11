Чем грозит потеря Лимана: почему именно здесь активизировались россияне

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Кравцев Сергей
На Лиманском направлении продолжает обостряться обстановка. Враг усиливает давление. Чем грозит потеря Лимана? Кого россияне бросили на это направление? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Наступление России. Фото из открытых источников
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в эфире Radio NV заявил, что для украинских защитников очень важно удержать Лиман Донецкой области, который противник предпринимает попытки обойти и оккупировать.
По его словам, с большой вероятностью, суть российской операции возле Лимана – обход города и его полный захват.
Эксперт добавил, что Лиман практически удерживает северный берег Северского Донца, поэтому это является важной задачей для российских войск захватить его, а для нас важно удержать город.
Грабский отметил, что прорыв врага в районе Лимана будет угрожать нашей группировке в районе Северска.
Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ подтвердил, что ситуация на Лиманском направлении действительно очень сложная. Российским войскам удалось прорвать некоторые участки обороны украинских воинов.
По его информации, на Лиманском направлении сосредоточены две общевойсковых армии Российской Федерации, в частности, 25-я и 20-я, которые укомплектованы по штату, по крайней мере, пехотой.
Братчук подчеркнул, что не зря Лиман называют фактически воротами к Славянско-Краматорской агломерации, что для врага, по понятным причинам, является очень важным.
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