Чехия отправила Украине уникальные дроны: почему к их созданию присоединились сами россияне

Чешская компания в сотрудничестве с волонтерами отправила Украине FPV-дроны на оптоволокне, созданные на основе технологий из перехваченных российских БПЛА. Новый чешский беспилотник уже направляется в Украину.

Дрон. Фото: из открытых источников

Отмечается, что новый дрон невозможно глушить благодаря оптическому волокну, и он на треть дешевле других моделей. Его назвали "Яном Жижкой" в честь известного чешского полководца.

Чешская компания создала этот дрон на основе российской технологии. Украинские военные передали волонтерам перехваченный беспилотник "Князь Вандал Новгородский", работающий на оптоволокне.

"Это был беспилотник, разработанный Научно-производственным центром "Ушкуйник" в Новгороде. Машина с мистическим названием "Князь Вандал Новгородский" оказалась очень полезной для россиян во время вытеснения украинцев из Курской области. Это пример того, куда зашла война с помощью беспилотников за четыре года", — сказал он.

В компании разобрали БПЛА и на его основе создали "Яна Жижку". Почти все на нем сделано в Чехии: зеленый каркас из стекловолокна, ножки, отпечатанные на 3D-принтере, аккумуляторы и 25-километровые катушки оптического волокна.

