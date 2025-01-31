Чехия хочет покупать боеприпасы для ВСУ по новой инициативе

Чехия активно работает над созданием новой инициативы по поддержке Украины в обеспечении боеприпасами, и призывает другие страны Европейского Союза присоединиться к этому важному проекту. Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский поделился этими намерениями во время своего выступления, сообщает N-TV.

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Это уже будет вторая инициатива Чехии, направленная на закупку артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины после предыдущего проекта, запущенного в 2023 году. Липовский подчеркнул, что этот шаг зависит от политической воли стран-членов ЕС, и если значительное количество государств присоединятся к этой инициативе, то можно добиться значительных результатов для поддержки Украины в ее борьбе.

"Этот вопрос политической воли, и если многие страны ЕС присоединятся к нашей инициативе, мы сможем значительно усилить украинскую армию в ее потребностях", — заявил министр.

Он также добавил, что Чехия изучает варианты финансирования этой новой инициативы, после чего будет определено, сколько боеприпасов удастся приобрести за эти деньги.

Эта инициатива является продолжением прошлогоднего проекта Чехии по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. К этой инициативе присоединились и другие европейские государства, что частично помогло решить проблему дефицита артиллерийских снарядов.

В июне 2024 года Чехия сообщила, что первая партия артиллерийских снарядов уже поступила в Украину. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, к концу 2024 года Украина должна получить около 500 тысяч снарядов, что значительно повысит ее обороноспособность.

Портал "Комментарии" уже писал, что чешская компания Czechoslovak Group (CSG), один из крупнейших поставщиков боеприпасов в Центральной Европе, предупредила , что рост цен и низкое качество означают, что половина полученных ею снарядов не может быть отправлена Украине так быстро, как планировалось. .