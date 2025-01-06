Чехи хотят воевать на стороне Украины, но власти против: в чем причина

В прошлом году к президенту Чехии Петру Павелу обратилось 109 граждан, которые хотели получить разрешение на участие в войне против РФ на стороне Украины. Однако из-за отрицательного заключения министерств обороны, внутренних или иностранных дел две трети запросов не получили разрешения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает iRozhlas, ссылаясь на пресс-секретаря чешского президента Филиппа Платоша.

Петр Павел. Фото: из открытых источников

Таким образом разрешение пойти на войну против России в 2024 году получило лишь 40 чехов, тогда как 74 заявления получили отказ. Известно, что среди желающих воевать на стороне Украины были три женщины, а также те, кто подавал заявления повторно.

По словам представителя Павела, сначала заявления поступают в министерство обороны страны, которое может не рекомендовать президенту предоставлять разрешение на службу на стороне Украины бывшим военным, которые остаются в резерве, или же тем, кто ранее проходил основную военную службу.

В то же время исключениями могут быть лица с двойным гражданством или те, кто желает служить в одной из армий НАТО.

После чего Минобороны Чехии проводит консультации с МИД и МВД, а уже потом подает отобранные кандидатуры на утверждение президенту.

"Как правило, мы оцениваем заявления с точки зрения уголовного права, например, являются ли они лицами, которые привлекались к уголовной ответственности, были осуждены и тому подобное. Или с точки зрения служебной деятельности, то есть являются ли они сотрудниками силовых структур. В таких случаях мы не рекомендуем давать согласие", — отмечал представитель министерства внутренних дел Ондржей Кратошка.

В общем за время своего президентства Петер Павел получил 181 заявление своих граждан о разрешении воевать на стороне Украины против РФ. Однако он удовлетворил только 60 заявлений, которые получили одобрительные выводы от этих трех министерств.

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