Чего ждать украинцам после атак дронов, - эксперт

Россияне продолжают попытки прощупать украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Атаки беспилотниками будут продолжаться. И после нескольких волн ударов дронами противник может применить и крылатые ракеты. Такое мнение озвучил военный эксперт Сергей Грабский в Телеэфире, пишут "Комментарии".



Атаки «шахедов» могут быть предвестниками ракетного обстрела

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Тактика российской авиации очевидна. В первую очередь они пытаются прощупать нашу систему противовоздушной обороны и протестировать возможность нанесения ударов по разным направлениям, с разных высот разными группами”, — отметил Грабский.

Он напомнил, что это уже не первая атака дронами за последние несколько дней.

“Пару дней назад у нас уже была атака, где из 10 беспилотников восемь были сбиты. Сегодня уже есть следующая группа БПЛА, которые атаковали Украину”, — дополнил эксперт.

Он не исключает, что после ряда атак дронами российские войска снова могут нанести удар по мирным городам Украины ракетами.

“Такие атаки будут продолжаться, мы должны быть готовы, что Россия может применить свою традиционно тактику: после нескольких волн Шахедов они могут использовать и крылатые ракеты, которые уже долго накапливались и могут быть использованы. Таким образом, мы говорим о так называемой комбинированной тактике противника. Он пытается дронами нанести вред и раскрыть нашу систему противовоздушной обороны или прощупать ее на разных эшелонах, на разных высотах. И это может быть предтечей ракетных атак, которые мы тоже давно не видели. Таким образом, протестовав и обнаружив бреши нашей обороны, нанести именно по ним удары уже крылатыми ракетами", — объяснил Грабский.

В этом случае следует говорить о продуманной комбинированной и совершенно осознанной тактике применения таких воздушных целей противником против Украины, дополнил эксперт.

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