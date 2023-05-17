Чего ждать украинцам летом, которые дни июня будут опасны и когда умрет Путин, - Экстрасенс

Об этом в интервью "УНИАН" рассказал экстрасенс Роман Шептицкий, пишут "Комментарии".



Роман Шептицкий. Фото из открытых источников

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"Это время, когда в темной комнате светится. То есть будет определенное прозрение, будут приниматься важные решения и подписываться документы. По всей вероятности, именно летом Украина вернет оккупированные территории, особенно южные направления — Херсонская и Запорожская области. Также будет интенсивное продление контрнаступления. Кроме того, в этот период мы получим еще большую помощь – и вооруженную, и техническую, и материальную", – отмечает экстрасенс.

Однако, как отметил Шептицкий, в ближайшие недели существует высокая угроза массированных обстрелов, особенно ночью. Любой город Украины может пострадать. Все из-за того, что захватчики боятся контрнаступления ВСУ. Особенно россияне активизируются в те дни, когда будут проигрывать на фронте.

"В любом случае на первом месте под угрозой северные, южные и восточные территории, приближенные к линии фронта, на втором месте – центральные, на третьем – западные. Враг обычно привязывается к определенным праздникам, поэтому безопасными могут быть дни, когда украинцы празднуют государственные или религиозные праздники. Однако замечу, страна-террорист будет усиливать обстрелы по нашим городам в те дни, когда будет терпеть поражение", — добавляет ясновидящий.

В России же в течение лета будут нарастать внутренние бунты, сражающиеся против путинской коалиции, убежден маг. А вот по поводу того, когда не станет Путина, Шептицкий твердо ответил:

"Я и дальше придерживаюсь своей теории, что Путина уже нет, как минимум, лет семь-восемь. А когда придет крушение путинской системе и всем его двойникам? Я считаю, что с каждым днем крушение все активнее приближается. Также в стране-агрессоре будут продолжаться взрывы и пожары, пока не будет свергнута власть", — подчеркивает экстрасенс.

Также, по мнению ясновидящего, процесс разрушения России будет продолжаться еще не один год. А каждое их нападение на украинцев – это очередной шаг в бездну. В то же время, экстрасенс отмечает, что возможно осенью, в Украине отменят военное положение. Однако сказать что война закончится в этом году Шептицкий не может полностью.

"Я всегда говорил, что в течение этого года есть все шансы выбить врага с южного направления, продолжить освобождение Крыма и Донбасса, и есть все шансы, чтобы хотя бы добиться этих побед и затем дальше возвращаться к своим границам, которые были в 1991 году. Однако покоя в Украине не будет до 2027 года. Имея такую соседку, как Россия, мы не можем быть уверены в том, что нас никто не будет трогать", — подытожил маг.

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