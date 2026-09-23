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Чего ждать от нового массированного удара РФ: в ВСУ сделали заявление

Российские ракеты достигают целей за считанные минуты, а защитить от них украинские города способны прежде всего комплексы Patriot

23 сентября 2026, 11:07
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Кравцев Сергей

Главной угрозой во время новых массированных атак России по Украине остаются баллистические ракеты. Для противодействия им украинским силам необходимо увеличивать запас боеприпасов для американских систем Patriot. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Чего ждать от нового массированного удара РФ: в ВСУ сделали заявление

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

По его словам, именно баллистика остается наиболее сложным направлением для украинской противовоздушной обороны. Такие ракеты способны преодолевать значительные расстояния за считанные минуты, что существенно сокращает время на их обнаружение и реакцию.

Особенно сильно от подобных ударов страдает Киев. При этом, подчеркнул Игнат, российские войска регулярно атакуют также Одессу, Днепр, Харьков и другие города, включая прифронтовые регионы.

Россия, по словам военного, может применять для таких ударов "Цирконы", ракеты С-400, северокорейские KN-23 и "Искандеры-М". Все они используют баллистическую траекторию, а одним из ключевых средств их перехвата в Украине остаются комплексы Patriot.

Игнат отметил, что речь идет не только о необходимости получать дополнительные ракеты для уже имеющихся систем. Украина также должна развивать собственное производство боеприпасов. Однако этот процесс, по его словам, потребует времени.

Военный подчеркнул, что Patriot должны оставаться одним из основных комплексов большой дальности в украинской ПВО. Для их полноценной эксплуатации необходим постоянный запас ракет — не только непосредственно для боевого применения, но и для испытаний, обучения расчетов и поддержания готовности пусковых установок.

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