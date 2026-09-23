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Чого чекати від нового масованого удару РФ: у ЗСУ зробили заяву

Російські ракети досягають цілей за лічені хвилини, а захистити від них українські міста здатні передусім комплекси Patriot.

23 вересня 2026, 11:07
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Кравцев Сергей

Головною загрозою під час нових масованих атак Росії в Україні залишаються балістичні ракети. Для протидії їм українським силам необхідно збільшувати запаси боєприпасів для американських систем Patriot. Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Чого чекати від нового масованого удару РФ: у ЗСУ зробили заяву

Юрій Ігнат. Фото: із відкритих джерел

За його словами, саме балістика залишається найскладнішим напрямком для української протиповітряної оборони. Такі ракети здатні долати значні відстані за лічені хвилини, що суттєво скорочує час на їх виявлення та реакцію.

Особливо сильно від таких ударів страждає Київ. При цьому, наголосив Ігнат, російські війська регулярно атакують також Одесу, Дніпро, Харків та інші міста, включаючи прифронтові регіони.

Росія, за словами військового, може застосовувати для таких ударів Циркони, ракети С-400, північнокорейські KN-23 і Іскандери-М. Усі вони використовують балістичну траєкторію, а одним із ключових засобів їхнього перехоплення в Україні залишаються комплекси Patriot.

Ігнат зазначив, що йдеться не лише про необхідність отримувати додаткові ракети для систем, що вже є. Україна також має розвивати власне виробництво боєприпасів. Однак цей процес, за його словами, потребуватиме часу.

Військовий наголосив, що Patriot мають залишатися одним із основних комплексів великої дальності в українській ППО. Для їхньої повноцінної експлуатації необхідний постійний запас ракет — не тільки безпосередньо для бойового застосування, а й для випробувань, навчання розрахунків та підтримання готовності пускових установок.

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