Замена Сергея Шойгу на Андрея Белоусова не означает, что тактика российской захватнической войны будет изменена, ведь главой Генштаба остался Валерий Герасимов, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

Впрочем, по его словам, такое новое назначение означает, что в террористической России будут увеличивать так называемую милитарную компоненту. То есть, подчеркнул Подоляк, на армию РФ будут тратить больше денег.

"Россия откровенно, назначением Белоусова, говорит о том, что основные расходы будут только на войну в разных форматах",

– заявил Подоляк.

Впрочем, по словам советника главы Офиса президента, замена министра обороны также указывает на то, что некоторые кланы получат усиление и дополнительное "финансирование". То есть коррупция в одних направлениях будет уменьшаться, но в то же время будет увеличиваться в других.

При этом Подоляк считает, что Кремль новыми назначениями также ведет подготовку к вероятным неожиданным и агрессивным проявлениям внутри страны, которые могут возникнуть, если Украина с помощью Запада доведет РФ до ее рокового финала в войне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что новым министром обороны террористической России стал Андрей Белоусов, человек, абсолютно преданный российскому диктатору Владимиру Путину. Он должен бороться с коррупционными потоками в Минобороны и перенаправлять деньги на оборону. Эксперты отмечают, что Белоусов точно умнее своего предшественника Сергея Шойгу. Также, по их мнению, теперь армия РФ будет иметь большее вооружение, причем в максимально сжатые сроки и Украине к этому необходимо готовиться. Сама же тактика ведения войны не изменится.