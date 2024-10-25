Чего не понимают гражданские: в ВСУ раскритиковали безмятежность в тылу

Гражданские находятся в теплой информационной ванне из-за иллюзии безопасности, считая фронт бесконечно далеким, заявил военнослужащий Игорь Криворучко.

На фронте продолжаются тяжелые бои. Фото из открытых источников

"В общении с гражданскими я часто встречаю полную беззаботность. Каждый говорит: "На сколько там продвинулись российские войска?! До Днепра двадцать лет будут идти, а в Киев еще дольше." В очередной раз приходится возвращаться к опасности теплой информационной ванны, в которой держат общество. Например, бои за село Степное севернее Авдеевки продолжались около четырех месяцев. За следующее село – Бердичи, больше двух. Некоторые села на этом направлении потом держались по нескольку недель, некоторые терялись сразу. То, что когда-то казалось глубоким тылом, сегодня стало фронтом", — отметил Игорь Криворучко.

Военнослужащий рассказал, что когда-то всерьез размышлял над покупкой недвижимости в Курахово, Селидово, Покровске или Мирнограде.

"Линия боестолкновения была настолько далека, а фронт настолько медленно двигался, что это казалось адекватной идеей. Ибо можно было бы быть рядом с семьей гораздо чаще. В этих населенных пунктах было много гражданских, в том числе молодежи и детей. И война совсем не ощущалась. Строительство фортификаций по этим направлениям имитировалось, на нужды солдат не обращали внимания. Руководители военных администраций в новой милитарной одежде давали многочисленные интервью о том, как они героически сопротивляются оккупантам. Гражданская власть сажала цветы, а местные предприниматели открывали барбершопы и кафе. Прошло меньше года. То, что казалось крепостями, сегодня часто уничтожено и захвачено. Курахово и Мирноград почти уничтожены, Селидово почти захвачено. Линия боевого столкновения приближается к Покровску — городу чрезвычайно важному как с точки зрения логистики, так и экономики", — отметил он.