Чего не хватает Украине, чтобы перехватить инициативу на фронте: ответ Сырского

Для успешного противостояния РФ Вооруженным силам Украины не хватает военной авиации с ракетами большой дальности, которая сможет поддерживать пехоту. Об этом в разговоре с изданием Reuters заявил командующий Сухопутными силами Украины Александр Сырский, передает портал "Комментарии".

Сырский рассказал о потребностях ВСУ. Фото из открытых источников

По словам командующего Сухопутными войсками, украинской армии, в частности, существенно помогли бы американские штурмовые самолеты А-10.

"Штурмовики А-10 – это не новая машина, но надежная. Она зарекомендовала себя во многих войнах. У этих штурмовиков есть широкая база оружия для поражения наземных целей в помощь пехоте", — рассказал Александр Сырский.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что А-10 смогут оказать украинским наземным силам решающую поддержку для перехвата инициативы на фронте.

"Штурмовики А-10 – удачный вариант для уничтожения наземных целей, в том числе танков, артиллерии и всего прочего, что противодействует пехоте", — сказал Александр Сырский.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что важную роль также могут сыграть на фронте ударные вертолеты такие, как AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra, UH-60 Black Hawk.

Как известно, A-10 Thunderbolt – это дозвуковой штурмовик, произведенный в США, находящийся на вооружении американской армии с 1970-х годов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Джо Байдена поддержала законодательство, которое позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков. Ведь конфискация замороженных активов может "пятнать репутацию финансовой системы США". Чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе. Там ведь хранится около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов. Деньги по замороженным российским активам могут пойти на оплату реконструкции Украины. Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что подобный закон – это один из возможных инструментов для того, чтобы взыскать с России деньги за причиненный ущерб.