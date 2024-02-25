logo

BTC/USD

53422.55

ETH/USD

3155.73

LTC/USD

71.25

USD/UAH

38.65

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Чего не хватает украинцам для победы: ответ офицера ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Чего не хватает украинцам для победы: ответ офицера ВСУ

24 февраля исполнилось два года российскому вторжению в Украину

25 февраля 2024, 00:38
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Чтобы победить Россию, граждане Украины не должны растратить дух и состояние единства, которое было 24 февраля 2022 года, когда российская армия вторглась на украинскую территорию, заверил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Чего не хватает украинцам для победы: ответ офицера ВСУ

РФ все еще хочет оккупировать Украину. Фото из открытых источников

"Когда трудно или думаете отчаяться – вспомните 24.02. Ситуация была хуже сегодняшней, но на характер мы вывезли. Потому что знали, что делаем, зачем делаем и были в этом едины. Такое состояние, которое переживала наша нация в февральские дни, бывает раз в сотню лет. Не теряйте это состояние. Нам сегодня это нужно как никогда", — подчеркнул офицер ВСУ.

Максим Жорин также выразил честь и память всем павшим на российско-украинской войне 2014-2024 годов. "Мстим за каждого и доведем дело до завершения", — добавил майор ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за два года полномасштабного вторжения РФ беспилотные летательные аппараты украинского производства совершили настоящий прорыв. Как пишет газета The Times, украинские беспилотники на втором году войны смогли даже атаковать Кремль. Как отмечает издание, несмотря на символичность атаки, "это был сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, что Украина имеет возможность наносить удары по самому сердцу Москвы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину западные государства не решались передавать Украине вооружение, признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом генсек Альянса отметил, что впоследствии ситуация изменилась, и сейчас Украина регулярно получает новые пакеты военной помощи от Запада. "В начале войны мир колебался, предоставлять ли самое современное оружие. Но сейчас все существенно изменилось", — заявил Йенс Столтенберг.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5025
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости