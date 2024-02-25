Чего не хватает украинцам для победы: ответ офицера ВСУ

Чтобы победить Россию, граждане Украины не должны растратить дух и состояние единства, которое было 24 февраля 2022 года, когда российская армия вторглась на украинскую территорию, заверил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

РФ все еще хочет оккупировать Украину. Фото из открытых источников

"Когда трудно или думаете отчаяться – вспомните 24.02. Ситуация была хуже сегодняшней, но на характер мы вывезли. Потому что знали, что делаем, зачем делаем и были в этом едины. Такое состояние, которое переживала наша нация в февральские дни, бывает раз в сотню лет. Не теряйте это состояние. Нам сегодня это нужно как никогда", — подчеркнул офицер ВСУ.

Максим Жорин также выразил честь и память всем павшим на российско-украинской войне 2014-2024 годов. "Мстим за каждого и доведем дело до завершения", — добавил майор ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за два года полномасштабного вторжения РФ беспилотные летательные аппараты украинского производства совершили настоящий прорыв. Как пишет газета The Times, украинские беспилотники на втором году войны смогли даже атаковать Кремль. Как отмечает издание, несмотря на символичность атаки, "это был сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, что Украина имеет возможность наносить удары по самому сердцу Москвы".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину западные государства не решались передавать Украине вооружение, признал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом генсек Альянса отметил, что впоследствии ситуация изменилась, и сейчас Украина регулярно получает новые пакеты военной помощи от Запада. "В начале войны мир колебался, предоставлять ли самое современное оружие. Но сейчас все существенно изменилось", — заявил Йенс Столтенберг.