Чего хочет Путин: почему в войне против Украины он точно не остановится

Заявления Владимира Путина свидетельствуют о том, что его полностью устраивает затягивание войны. Это не только повод и дальше безнаказанно убивать и грабить, но и самоутверждаться в глазах россиян, большинство из которых поддерживают действия диктатора. Действительно ли это так? Чего хочет Путин? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин перестроил всю страну и экономику на военные рельсы

Бригадный генерал австрийской армии в отставке, ныне президент Центра стратегического анализа (CSA) Вальтер Файхтингер в интервью "Укринформу" заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продолжение войны против Украины, чтобы оставаться у власти.

"Теперь он (Путин – ред.) перестроил всю страну и экономику на военные рельсы. И ему, наверное, было бы очень тяжело вдруг сказать: "Нет, в этом больше нет смысла, и мы теперь идем по другому курсу". Видимо, в таком случае он очень быстро попал бы под сильное внутриполитическое давление", — сказал Файхтингер.

По его словам, путинский режим может оказать сильное влияние на общественное мнение с помощью имеющейся пропагандистской машины, однако "вопрос в том, как к этому отнесутся элиты в целом".

"В каждом конфликте есть противники мира, потому что они извлекают выгоду от войны. И именно поэтому многие эксперты из России подозревают, что есть мощные группы, которые могут представлять политическую угрозу для Путина. И поэтому он будет вынужден продолжать войну в той или иной форме", – считает он.

На этом фоне военный эксперт прогнозирует, что Россия будет продолжать бои за небольшие населенные пункты и районы в Украине, параллельно обстреливая украинские города с воздуха.

"Очень важно улучшить защиту в глубине территории, чтобы по крайней мере уменьшить эти систематические разрушения и невероятные страдания гражданского населения, которые причиняет российская сторона. Именно поэтому я считаю, что поставки систем противовоздушной обороны являются приоритетом, вместе с боеприпасами для фронта, чтобы предотвратить дальнейшее российское продвижение", – сказал эксперт.

РФ готовит резервы

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко в интервью ТСН выразил мнение, что Путин прекрасно знает и видит ситуацию на фронте.

"У него слаженно работает разведка, поэтому о наших трудностях в Кремле хорошо информированы. Российский диктатор по максимуму пытается использовать себе эту критическую ситуацию. Поэтому концентрируется на фронте, чтобы достичь хоть каких-либо преимуществ на восточном и южном направлениях. А когда на фронте перемен нет, враг совершает воздушные удары по мирным городам. Сейчас его цель – критическая инфраструктура Украины", – отметил эксперт.

Кроме того, отметил Игорь Романенко, РФ готовит резервы – известно о восьми дивизиях численностью в 120 тысяч. Путин набирает в армию срочников. То есть российский диктатор в условиях наступления на Украину привлекает в армию срочников, а мы, наоборот, почему-то отправляем срочников в запас именно тогда, когда отступаем и нам нужно обороняться.

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