Чего хочет Путин: почему в войне против Украины он точно не остановится

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Заявления Владимира Путина свидетельствуют о том, что его полностью устраивает затягивание войны. Это не только повод и дальше безнаказанно убивать и грабить, но и самоутверждаться в глазах россиян, большинство из которых поддерживают действия диктатора. Действительно ли это так? Чего хочет Путин? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Бригадный генерал австрийской армии в отставке, ныне президент Центра стратегического анализа (CSA) Вальтер Файхтингер в интервью "Укринформу" заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину нужно продолжение войны против Украины, чтобы оставаться у власти.
По его словам, путинский режим может оказать сильное влияние на общественное мнение с помощью имеющейся пропагандистской машины, однако "вопрос в том, как к этому отнесутся элиты в целом".
На этом фоне военный эксперт прогнозирует, что Россия будет продолжать бои за небольшие населенные пункты и районы в Украине, параллельно обстреливая украинские города с воздуха.
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко в интервью ТСН выразил мнение, что Путин прекрасно знает и видит ситуацию на фронте.
Кроме того, отметил Игорь Романенко, РФ готовит резервы – известно о восьми дивизиях численностью в 120 тысяч. Путин набирает в армию срочников. То есть российский диктатор в условиях наступления на Украину привлекает в армию срочников, а мы, наоборот, почему-то отправляем срочников в запас именно тогда, когда отступаем и нам нужно обороняться.
Читайте также на портале "Комментарии" – почему мир проспал начало Третьей мировой войны : о чем говорят заявления Макрона.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!