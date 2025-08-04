В России состоялось первое серийное производство ракеты "Орешник". Как заявил российский диктатора Владимир Путин, баллистическое оружие уже поступило в эксплуатацию в армии. Чего добивается Путин, угрожая “Орешником”? На кого рассчитаны его угрозы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

Россияне, как в советское время, вновь угрожают США

Замдиректора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что логика эскалации взаимных угроз исходит из концепции ядерного сдерживания. Предполагается, что противники будут друг друга пугать, но никто не будет применять ядерное оружие. Размещение “Орешника” на территории Беларуси не имеет никакого стратегического смысла, поэтому подобные заявления не стоит воспринимать серьезно.

По его словам, на протяжении последних 80 лет ядерные страны придерживаются логики: можно пугать кого угодно, сколько угодно, но все равно никто ядерное оружие не применит.

“Хотя в современном мире я не был бы так уверен, что это именно так и произойдет”, — заметил Потапенко.

Эксперт отметил, что ядерные угрозы действуют по-разному на россиян и страны Запада.

"Если в России это воспринимается как внешняя угроза, что нам угрожают опять США, как в советское время, и давайте все сплотимся вокруг нашего лидера, то в странах Запада это действует совершенно по-разному. Возникают лидеры типа Фицо или Орбана, которые говорят: “Нет, зачем мы будем противостоять России, у них же там ядерное оружие, они сильные. Вообще, зачем нам воевать, давайте будем договариваться”. На это и рассчитаны все ядерные маневры со стороны руководства Российской Федерации, они дают частичный результат", — высказался эксперт.

Россияне на сегодня очень зависимы от Северной Кореи, от Китая

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман в эфире "Радио NV" заявил, что запугивание россиянами других стран, в том числе ядерным оружием, заставляет президента США Дональда Трампа на это реагировать, так как сами американцы начинают задумываться, а не пойдет ли Путин на очередное безумство.

"Во всех разговорах россиян блефа на 99%, но они начинают пугать и граждан США, демонстрируя, что они не "в домике", поэтому Трампу приходится сейчас занимать позицию, что больше надо помогать Украине, чтобы обескровить Россию и усилить собственную безопасность", — отметил эксперт, реагируя на недавнее заявление Трампа.

Эксперт отмечает, что одним из блефов россиян является вероятная российская баллистическая ракета "Орешник". Он считает эти заявления пустыми, потому что россияне так пытаются найти оправдание, почему они не победили Украину.

"Если бы не помощь Китая, то Россия бы давно накрылась и все их возможности на линии фронта. Об этом не говорит только ленивый и только глупый этого не видит. Россияне на сегодня очень зависимы от Северной Кореи, от Китая. Разговоры о том, что у них есть супероружие – это продолжение давления. Хотя на нас давить это смешно", — подчеркнул Гетьман.

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