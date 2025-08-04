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Кравцев Сергей
В России состоялось первое серийное производство ракеты "Орешник". Как заявил российский диктатора Владимир Путин, баллистическое оружие уже поступило в эксплуатацию в армии. Чего добивается Путин, угрожая “Орешником”? На кого рассчитаны его угрозы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракета Орешник. Фото: из открытых источников
Замдиректора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что логика эскалации взаимных угроз исходит из концепции ядерного сдерживания. Предполагается, что противники будут друг друга пугать, но никто не будет применять ядерное оружие. Размещение “Орешника” на территории Беларуси не имеет никакого стратегического смысла, поэтому подобные заявления не стоит воспринимать серьезно.
По его словам, на протяжении последних 80 лет ядерные страны придерживаются логики: можно пугать кого угодно, сколько угодно, но все равно никто ядерное оружие не применит.
Эксперт отметил, что ядерные угрозы действуют по-разному на россиян и страны Запада.
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман в эфире "Радио NV" заявил, что запугивание россиянами других стран, в том числе ядерным оружием, заставляет президента США Дональда Трампа на это реагировать, так как сами американцы начинают задумываться, а не пойдет ли Путин на очередное безумство.
Эксперт отмечает, что одним из блефов россиян является вероятная российская баллистическая ракета "Орешник". Он считает эти заявления пустыми, потому что россияне так пытаются найти оправдание, почему они не победили Украину.
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