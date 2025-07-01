Комплекс "Орешник" появится в Белоруссии, его разместят до конца 2025 года. Об этом самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании по случаю Дня независимости Беларуси.

«Орешник» планируют переместить из России: где теперь разместят баллистическую пугалку

"Мы с Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции "Орешника" будут в Беларуси. Работу "Орешника" вы видели. До конца года это оружие будет размещено в Беларуси. "Орешнику" на земле белорусской быть", — приводит его слова близкий к пресс-службе президента телеграмм-канал "Пул Первого".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский лидер Владимир Путин кичится "суперракетой" "Орешник" и в любой ситуации намекает на возможности ее применения. Оказывается, производить это оружие в России могут практически без проблем, ведь большинство компаний, вовлеченных в процесс, не подпадают под санкции. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Украины отметил, что во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером планирует обсудить ограничения, которые заставят Россию думать о мире.

"Прежде всего благодарен за поддержку и солидарность Британии с Украиной и помощь в защите жизни. Благодаря нашему сотрудничеству тысячи жизней наших людей спасены от российских ударов. Сегодня именно в этом главная цель. Сохранить больше жизней. Остановить русский террор. Заставить Россию думать о мире, а не о расширении войны. Абсолютно четкие задачи”, — отметил Зеленский.