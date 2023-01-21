Чеченцы планируют производить джихад-мобили для России

Чеченские должностные лица сообщили, что планируют начать производство военных джихад-мобилей. Будут производить военную технику на заводе "Чеченавто", а опробует новую технологию российский университет спецназа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Defense Express .

Джихад-мобиль, которым пользуются террористы. Фото из открытых источников

Глава правительства Чечни и министр промышленности России провели встречу, где обсудили начало работы над новой военной техникой — "джихад-мобилем" или "джихад-машиной". Это военный транспорт, который имеет заряд взрывчатки и управляется смертником внутри автомобиля.

Как отмечает Defense Express сложно представить, что Россия будет применять подобную тактику боя в Украине, однако с другой стороны, Путин просто забрасывает телами русских солдат украинские земли.

Автомобили подобных конструкций и предназначения использовали мусульманские радикальные террористы, в том числе из группы ИГИЛ. Само слово "джихад" означает борьбу за распространение ислама, однако в последнее время оно используется в основном для определения борьбы с оружием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины впервые с начала войны уничтожили зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Россияне сообщали, что именно эта техника будет отражать атаки украинских войск, если они будут использовать американские HIMARS.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские военные уничтожили современный российский танк, который стоит несколько миллионов долларов, техникой, которая в тысячи раз дешевле стоимости танка. Соответствующее видео уничтоженного танка попало в сеть.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!