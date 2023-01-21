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Чеченцы планируют производить джихад-мобили для России

Джихад-мобиль – это транспорт, который имеет заряд взрывчатки и управляется смертником внутри автомобиля.

сегодня, 22:25
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Автор:

Slava Kot

Чеченские должностные лица сообщили, что планируют начать производство военных джихад-мобилей. Будут производить военную технику на заводе "Чеченавто", а опробует новую технологию российский университет спецназа. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Defense Express .

Чеченцы планируют производить джихад-мобили для России

Джихад-мобиль, которым пользуются террористы. Фото из открытых источников

Глава правительства Чечни и министр промышленности России провели встречу, где обсудили начало работы над новой военной техникой — "джихад-мобилем" или "джихад-машиной". Это военный транспорт, который имеет заряд взрывчатки и управляется смертником внутри автомобиля.

Как отмечает Defense Express сложно представить, что Россия будет применять подобную тактику боя в Украине, однако с другой стороны, Путин просто забрасывает телами русских солдат украинские земли.

Автомобили подобных конструкций и предназначения использовали мусульманские радикальные террористы, в том числе из группы ИГИЛ. Само слово "джихад" означает борьбу за распространение ислама, однако в последнее время оно используется в основном для определения борьбы с оружием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины впервые с начала войны уничтожили зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Россияне сообщали, что именно эта техника будет отражать атаки украинских войск, если они будут использовать американские HIMARS.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские военные уничтожили современный российский танк, который стоит несколько миллионов долларов, техникой, которая в тысячи раз дешевле стоимости танка. Соответствующее видео уничтоженного танка попало в сеть.




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Источник: https://defence-ua.com/news/u_chechni_ogolosili_scho_buduvatimut_dzhihad_mobili_dlja_armiji_rf_viprobuvannja_dovirjat_spetspriznachentsjam-10377.html
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