Часть позиций ВСУ под Покровском разрушена оккупантами, - ОСУВ "Хортица"

Оккупанты разрушили несколько позиций сил обороны на Покровском направлении. В настоящее время ВСУ принимают необходимые меры, чтобы избежать ухудшения тактической ситуации, сообщает ОСУВ "Хортица" в Telegram.

Битва за Покровск. Фото: 24 Канал

В частности, на Покровском направлении украинские войска противостоят численному превосходству врага и не позволяют ему развивать наступление. В течение последних суток противник совершал наступательные действия в районах Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зверевое, Котлино, Успеновка, Петропавловка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное. Бои продолжаются также в Лисовке, Зеленом, Шевченко и Нововасиловке.

"В результате штурмовых действий противника и огневого влияния на некоторые наши позиции, в частности на отдельных участках фронта, были нанесены разрушения. Однако ВСУ активно работают над тем, чтобы не допустить ухудшения тактического положения и стабилизировать ситуацию на этих участках. Мы продолжаем удерживать оборону и не разрешаем врагу достичь значительных успехов", — говорится в сообщении.

На Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал Времен Яр, Торецк, а также районы Ступочек и Белой Горы. В направлении Леонидовки враг пытался прорвать боевые порядки ВСУ с помощью авто- и мототехники, но эта попытка была неудачной, тактическое положение не изменилось.

В Новопавловском направлении российские войска использовали живую силу в районах Великой Новоселки и Времовки для улучшения своих позиций. Боезиты продолжаются на территории населенных пунктов.

Как уже писал портал "Комментарии", основной вход в шахту №3 ШУ "Покровское" в Песчаном стал опасным из-за приближения российских войск, поэтому некоторое время шахтеров спускали запасным путем, который был длиннее. Впоследствии ствол шахты пришлось взорвать, чтобы оккупанты не использовали его для опрокидывания войск.