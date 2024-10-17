Часть плана победы направлена на Трампа: что ему предлагает Украина

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Ткачик Олеся
План победы, озвученный президентом Владимиром Зеленским в Верховной Раде, является способом подтолкнуть западных партнеров к более сильным решениям и решительным действиям, которые должны усилить наши позиции, и заставить Россию к переговорам, считает политолог Владимир Фесенко.
План победы
По его словам, каждый пункт этого плана имеет свои функциональные нагрузки, свою цель, но они имеют и общий политический подход – это стратегия силового давления на Россию.
К примеру, говорит политолог, суть первого пункта о приглашении в НАТО подразумевает то, что членство в Альянсе не должно стать предметом торга Запада с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
При этом эксперт отметил, что несколько пунктов плана победы направлены на кандидата в президенты Дональда Трампа. К примеру, речь идет о четвертом пункте, где речь идет об экономическом взаимодействии с партнерами. По сути, речь идет о том, что такое взаимодействие должно стать материальной и экономической базой европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также инструментом материально-ресурсного поощрения наших партнеров для поддержки интеграции Украины в западный мир, и для более надежного обеспечения нашей безопасности, отметил политолог.
По его словам, предложение для Трампа содержится и в пятом пункте плана победы о замене американских войск в Европе украинскими.
При этом эксперт считает, что реакция партнеров на этот план победы будет неоднозначной, и она не будет общей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему именно первым пунктом плана идет членство в НАТО и согласятся ли на него партнеры.
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