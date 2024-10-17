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Часть плана победы направлена на Трампа: что ему предлагает Украина

Последние пункты плана победы направлены на Трампа, который всегда думает о деньгах и бизнес-интересах

сегодня, 09:57
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Ткачик Олеся

План победы, озвученный президентом Владимиром Зеленским в Верховной Раде, является способом подтолкнуть западных партнеров к более сильным решениям и решительным действиям, которые должны усилить наши позиции, и заставить Россию к переговорам, считает политолог Владимир Фесенко.

Часть плана победы направлена на Трампа: что ему предлагает Украина

План победы

По его словам, каждый пункт этого плана имеет свои функциональные нагрузки, свою цель, но они имеют и общий политический подход – это стратегия силового давления на Россию.

К примеру, говорит политолог, суть первого пункта о приглашении в НАТО подразумевает то, что членство в Альянсе не должно стать предметом торга Запада с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

При этом эксперт отметил, что несколько пунктов плана победы направлены на кандидата в президенты Дональда Трампа. К примеру, речь идет о четвертом пункте, где речь идет об экономическом взаимодействии с партнерами. По сути, речь идет о том, что такое взаимодействие должно стать материальной и экономической базой европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также инструментом материально-ресурсного поощрения наших партнеров для поддержки интеграции Украины в западный мир, и для более надежного обеспечения нашей безопасности, отметил политолог.

"Также мне кажется, что этот пункт особенно предназначен для Трампа, который всегда думает о деньгах и бизнес-интересах", – добавил Фесенко.

По его словам, предложение для Трампа содержится и в пятом пункте плана победы о замене американских войск в Европе украинскими.

"Внешне это выглядит как нечто фантазийное. Но на самом деле это тоже о мотивации наших партнеров. Это предложение и для Трампа (многие трамписты хотят, чтобы американские войска ушли из Европы), и одновременно для европейцев, которые опасаются, что США выйдут из Европы и лишат европейцев свои зонтики безопасности", — говорит Фесенко.

При этом эксперт считает, что реакция партнеров на этот план победы будет неоднозначной, и она не будет общей.

"По отдельным предложениям мы можем получить положительный ответ уже в ближайшее время, по некоторым – после выборов в США, по другим только в следующем году, а по некоторым – только после завершения нынешней войны. По части предложений наши партнеры еще психологически не готовы к конкретному и положительному ответу, или между ними еще нет консенсуса", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему именно первым пунктом плана идет членство в НАТО и согласятся ли на него партнеры.




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Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid0D59shZHY2cB8agNtBxro9tP2EUwUR4xiUCeASUsp6KBk3DBN4e9ywp1d7oS5dCG1l
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