Часов Яр под угрозой оккупации: что известно

Российские оккупанты заняли лесной массив южнее населенного пункта Богдановка, подобравшись вплотную к хребту, на котором располагается Часов Яр.

Ситуация в районе Часового Яра ухудшается. Фото из открытых источников

Как сообщает Telegram-канал Deep State, враг приступил к новой волне наступательных действий, перегруппировав свои силы.

Отмечается, что в ход идет пехота и техника, которую россияне накапливали, чтобы развивать свой успех.

Канал отмечает, что снова проблемой является построение инженерно-фортификационных сооружений. Местность Часового Яра позволяет сделать их мощными и неприступными, но история с подготовкой к обороне снова оставляет желать лучшего.

Как пишет Deep State, противник будет пытаться зайти на высоту, а Силам обороны важно умерить его. Украинские бойцы прилагают максимально усилия в сдерживании врага, однако россиян становится все больше и больше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на ужасные жертвы, российская армия, похоже, приблизилась к взятию города Авдеевка Донецкой области, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что на прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окрестностей Авдеевки, что заставило мэра Виталия Барабаша признать критическую ситуацию в городе. Издание пишет, что в случае, если россияне захватят город, возникнут вопросы о том, ослабевают ли Вооруженные силы Украины, в частности, из-за уменьшения поддержки Запада.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если не будет новых поставок, запасы ракет для украинской противовоздушной обороны закончатся в марте. Американское издание The New York Times пишет, что украинские системы противовоздушной обороны, имеющие решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, могут остаться без ракет уже в марте, если РФ будет продолжать обстрелы городов.