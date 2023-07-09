«Цезарь» о будущем Путина: только так от него можно избавиться

Представитель легиона "Свобода России" Максимилиан Андроников рассказал о едином сценарии, как можно избавиться от Путина и анонсировал очередной рейд военной группировки на территорию РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Командир легиона "Свобода России" с позывным "Цезарем" считает, что восстание Пригожина значительно ослабило влияние Путина. Кроме того, россиянин отметил, что воевал против вагнеровцев и называет их "самым компетентным военным подразделением России". Именно поэтому легион "Свобода России" анонсировал рейд в следующем месяце в РФ.

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"Цезарь" говорит, что Путин привел к упадку русского народа.

"Он деградировал и люмпенизировал российское население, играя на его низких инстинктах. Они стали глупыми и агрессивными", – говорит представитель легиона "Свобода России".

Таким образом Максимилиан Андроников считает, что единственный способ избавиться от Путина после 23 лет правления российского диктатора – это свергнуть его с оружием. "Цезарь" объясняет, что политический диалог был бессмыслен ввиду готовности Путина разгромить более слабых оппонентов. Кроме того, российский президент отвергает либералов, которых называет "мечтателями" и не склонными к насилию.

Андроников также называет Путина параноиком и испуганным из-за, подобно "Сталину в последние годы"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский террорист Игорь Гиркин намекнул на арест Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о президенте Беларуси Александре Лукашенко, который ответил, "замочит ли" Путин лидера вагнеровцев Евгения Пригожина после его мятежа.