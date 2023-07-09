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«Цезарь» о будущем Путина: только так от него можно избавиться

В легионе "Свобода России" рассказали единственный способ, как можно преодолеть российского президента Владимира Путина.

сегодня, 13:05
Автор:
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Slava Kot
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Представитель легиона "Свобода России" Максимилиан Андроников рассказал о едином сценарии, как можно избавиться от Путина и анонсировал очередной рейд военной группировки на территорию РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

«Цезарь» о будущем Путина: только так от него можно избавиться

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Командир легиона "Свобода России" с позывным "Цезарем" считает, что восстание Пригожина значительно ослабило влияние Путина. Кроме того, россиянин отметил, что воевал против вагнеровцев и называет их "самым компетентным военным подразделением России". Именно поэтому легион "Свобода России" анонсировал рейд в следующем месяце в РФ.


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"Цезарь" говорит, что Путин привел к упадку русского народа.

"Он деградировал и люмпенизировал российское население, играя на его низких инстинктах. Они стали глупыми и агрессивными", – говорит представитель легиона "Свобода России".

Таким образом Максимилиан Андроников считает, что единственный способ избавиться от Путина после 23 лет правления российского диктатора – это свергнуть его с оружием. "Цезарь" объясняет, что политический диалог был бессмыслен ввиду готовности Путина разгромить более слабых оппонентов. Кроме того, российский президент отвергает либералов, которых называет "мечтателями" и не склонными к насилию.

Андроников также называет Путина параноиком и испуганным из-за, подобно "Сталину в последние годы"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский террорист Игорь Гиркин намекнул на арест Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали о президенте Беларуси Александре Лукашенко, который ответил, "замочит ли" Путин лидера вагнеровцев Евгения Пригожина после его мятежа.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/jul/08/anti-putin-forces-plan-fresh-attacks-inside-russia
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