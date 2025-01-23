"Цели войны достигнуты": действительно ли Путин решил закончить "СВО"

2024-й год оказался довольно успешным для России. Страна-агрессор добилась самых значительных территориальных приобретений с первых дней полномасштабной войны и теперь контролирует почти пятую часть Украины. К тому же наступление россиян не прекращается, огни продолжают захватывать все новые и новые населенные пункты. И по сообщениям, которые звучат от источников в Кремле, Путин близок к идее – объявить о выполнении всех целей "СВО". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на одного из источников, знакомых с позицией Кремля, СМИ отмечает, что российский диктатор Владимир Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты, включая контроль над территориями, соединяющими материковую часть России с Крымом, и существенное ослабление украинской армии.

По словам источника, Путин также осознает, какое давление война оказывает на экономику России, упомянув "действительно большие проблемы", такие как влияние высоких процентных ставок на невоенные предприятия и промышленность.

СМИ отмечает, Россия увеличила расходы на оборону до постсоветского максимума в 6,3% ВВП в этом году, что составляет треть бюджетных расходов. Расходы были инфляционными. Наряду с нехваткой рабочей силы в военное время, это привело к росту заработной платы.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: в США рассказали, что Путин приказал чиновникам тщательно скрывать от россиян.

Читайте также на портале "Комментарии" — угрозы Дональда Трампа подействовали: чем всерьез обеспокоился Владимир Путин.



