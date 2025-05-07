Как заявил депутат Госдумы страны-агрессора России Андрей Колесник, в военном деле все цели определяются наперед. По его словам, только верховный главнокомандующий решает, какие из них выбирать.

Владимир Путин

"Цели давно выбраны уже, в военном деле все так обстоит. Ну, я думаю, у нас оружие есть и помощнее "Орешника", и поэффективнее. Но раз он уже применялся и все видят результаты, то давайте будем считать, что это "Орешник". Такое вполне может быть", — заявил Колесник.

При этом российский политолог Сергей Марков также заявил, что у РФ есть возможность ударить по Киеву оружием, которое мощнее, чем "Орешник".

"Если Зеленский реально что-то сделает против Парада Победы — ответ будет настоящим. Уже говорят об "Орешнике" по Киеву. Но и не только. Жестче надо, жестче!" — заявил Марков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне решили срочно напугать украинцев и разнесли информацию о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы поручил выбрать цели в Киеве для "ответного" удара "Орешником" в случае атаки по Москве 9 мая. При этом, как заявил военный Кирилл Сазонов, со стороны Московии нет и не было никогда никаких ответных ударов. По его словам, агрессия России и удары ракетами по Украине — их обдуманная стратегия.

Также "Комментарии" рассказывали, что в Госдуме РФ заявили, что РФ может дать асимметричный ответ на атаки беспилотников ВСУ накануне 9 мая. Там подчеркнули, что в Киеве якобы понимают, что возмездие "неотвратимо", но попытками бить БПЛА по территории России "его не отодвинуть". "Чем больше ВСУ нам гадят, тем больше получат, прямо пропорционально. Но пропорция будет не совсем симметричной, влупим по полной. Попомните мои слова, я еще ни разу не ошибался", — сказал российский депутат Колесник.





