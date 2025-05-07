logo

BTC/USD

96911.04

ETH/USD

1843.37

LTC/USD

92.20

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

47.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Цели для удара «Орешником» по Киеву уже выбраны: в Госдуме сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Цели для удара «Орешником» по Киеву уже выбраны: в Госдуме сделали заявление

В Госдуме также пригрозили Украине оружием, которое «мощнее» чем «Орешник»

сегодня, 12:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как заявил депутат Госдумы страны-агрессора России Андрей Колесник, в военном деле все цели определяются наперед. По его словам, только верховный главнокомандующий решает, какие из них выбирать.

Цели для удара «Орешником» по Киеву уже выбраны: в Госдуме сделали заявление

Владимир Путин

"Цели давно выбраны уже, в военном деле все так обстоит. Ну, я думаю, у нас оружие есть и помощнее "Орешника", и поэффективнее. Но раз он уже применялся и все видят результаты, то давайте будем считать, что это "Орешник". Такое вполне может быть", — заявил Колесник.

При этом российский политолог Сергей Марков также заявил, что у РФ есть возможность ударить по Киеву оружием, которое мощнее, чем "Орешник".

"Если Зеленский реально что-то сделает против Парада Победы — ответ будет настоящим. Уже говорят об "Орешнике" по Киеву. Но и не только. Жестче надо, жестче!" — заявил Марков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне решили срочно напугать украинцев и разнесли информацию о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы поручил выбрать цели в Киеве для "ответного" удара "Орешником" в случае атаки по Москве 9 мая. При этом, как заявил военный Кирилл Сазонов, со стороны Московии нет и не было никогда никаких ответных ударов. По его словам, агрессия России и удары ракетами по Украине — их обдуманная стратегия.

Также "Комментарии" рассказывали, что в Госдуме РФ заявили, что РФ может дать асимметричный ответ на атаки беспилотников ВСУ накануне 9 мая. Там подчеркнули, что в Киеве якобы понимают, что возмездие "неотвратимо", но попытками бить БПЛА по территории России "его не отодвинуть". "Чем больше ВСУ нам гадят, тем больше получат, прямо пропорционально. Но пропорция будет не совсем симметричной, влупим по полной. Попомните мои слова, я еще ни разу не ошибался", — сказал российский депутат Колесник.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/
Теги:

Новости

Все новости