Бывший военный прокурор объяснил, при каких обстоятельствах можно блокировать счета граждан

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Ткачик Олеся
Государство не может ограничивать людей в пользовании собственностью, без соответствующих оснований и принуждать к мобилизации, считает Виктор Чумак.
Виктор Чумак рассказал о мобилизации
По его словам, пользование собственностью граждан может быть ограничено исключительно по решению суда.
Вместе с тем он считает, что государство может применять меры принуждения в вопросе мобилизации, поскольку граждане забыли, что их обязанностью согласно Конституции является защита государства. Однако, добавляет Чумак, все должно быть в рамках закона и Конституции.
По его мнению, нужен более детальный, основательный законопроект, определяющий права и обязанности мобилизованных.
Напомним, как рассказывал портал "Комментарии", в Верховной Раде до второго чтения хотят урегулировать ряд положений в законопроекте о мобилизации. В частности, у депутатов есть вопросы к действию электронного кабинета, демобилизации и чрезмерным полномочиям ТЦК. В частности, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко считает, что между первым и вторым чтением новый законопроект о мобилизации претерпевает существенные изменения, особенно в частях, касающихся защиты частной собственности граждан Украины.
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