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Бывший военный прокурор объяснил, при каких обстоятельствах можно блокировать счета граждан

Бывший главный военный прокурор Украины Виктор Чумак в эфире «Эспрессо» заявил, что блокировать счета граждан можно, если они совершили неправомерные действия. Однако как принуждение к мобилизации применять эту норму неприемлемо

сегодня, 16:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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Государство не может ограничивать людей в пользовании собственностью, без соответствующих оснований и принуждать к мобилизации, считает Виктор Чумак.

Бывший военный прокурор объяснил, при каких обстоятельствах можно блокировать счета граждан

Виктор Чумак рассказал о мобилизации

"Это может быть ответ на активное уклонение от мобилизации, а не принуждение к мобилизации. Тогда это будет соответствовать Конституции и будет разумным подходом к этому вопросу",
– отметил он.

По его словам, пользование собственностью граждан может быть ограничено исключительно по решению суда.

"Ограничение возможно в случае совершения определенных неправовых действий, за совершение преступления",
– сообщил Чумак.

Вместе с тем он считает, что государство может применять меры принуждения в вопросе мобилизации, поскольку граждане забыли, что их обязанностью согласно Конституции является защита государства. Однако, добавляет Чумак, все должно быть в рамках закона и Конституции.

"Политически новый закон о мобилизации нужен. Сегодня мобилизация происходит, есть законодательство, которое определяет время мобилизации. Но мы понимаем, что она несовершенна. Эта мобилизация должна быть справедливой",
– подчеркнул Чумак.

По его мнению, нужен более детальный, основательный законопроект, определяющий права и обязанности мобилизованных.

Напомним, как рассказывал портал "Комментарии", в Верховной Раде до второго чтения хотят урегулировать ряд положений в законопроекте о мобилизации. В частности, у депутатов есть вопросы к действию электронного кабинета, демобилизации и чрезмерным полномочиям ТЦК. В частности, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко считает, что между первым и вторым чтением новый законопроект о мобилизации претерпевает существенные изменения, особенно в частях, касающихся защиты частной собственности граждан Украины.




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Источник: https://espreso.tv/
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