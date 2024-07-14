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Бывший украинский президент вышел на сцену и спел (ВИДЕО)

Такой коллаборации точно не ожидал никто. Еще более неожиданным оказался результат.

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинский певец Владимир Дантес вместе с коллегами по сцене создал группу Badstreet boys. Они снимают музыкальные клипы с каверами на всемирно треки и дают концерты с одной целью: собрать как можно больше средств для украинских защитников.

Бывший украинский президент вышел на сцену и спел (ВИДЕО)

Виктор Ющенко (фото из открытых источников)

Сегодня Badstreet boys в социальных сетях объявили о новом сборе на дроны и автомобили для наших воинов. Обычно они выпустили клип с юмористическим текстом. В этот раз — на трек сэра Элтона Джона и группы Blue "Sorry Seems to Be the Hardest Word".

Для привлечения большего количества донатов коллектив не только очаровал фанаток своей харизмой, но и пригласил для съемки клипа легендарную личность в Украине — на фортепиано им подыгрывал третий президент Украины Виктор Ющенко.

Виктор Андреевич очень органично вписался в группу. Поклонники в комментариях отмечают, что это мощная коллаборация, которая привлекает внимание к благотворительной инициативе Badstreet boys и как музыкального коллектива, и как волонтеров. К тому же, экспрезидент пообещал разыграть среди тех, кто задонатит от 100 грн и выше, баночку меда из личной пасеки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Виктор Ющенко дал подзатыльнику блоггеру. Бывший президент Украины Виктор Ющенко стал настоящей сенсацией на TikTok благодаря участию в видео блоггере под ником "Улей". Этот ролик уже собрал более миллиона просмотров и широко распространился в сети.

Блогер поделился видео на своей странице в TikTok, где по сценарию он отказывается есть мед, утверждая, что не любит его. В ответ на это Ющенко в шутку дал ему подзатыльник и спросил: "Казачье, ты что, с дуба упал?" На это юмористическое видео отреагировала и Виталина Ющенко, поделившись на своей странице в Instagram.


 



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