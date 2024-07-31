Бывший украинский нардеп-предатель баллотируется в российский Совет Федерации

Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, обвиняемый в государственной измене и незаконном обогащении, стал одним из кандидатов в российский Совет Федерации от Астраханской области. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Андрей Деркач (фото из открытых источников)

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, в случае победы на предстоящих выборах главы региона, предлагает Деркача в Совет Федерации РФ. В соответствующем документе говорится, что Деркач имеет российское гражданство и проживает в Астрахани.

Андрей Деркач был народным депутатом нескольких созывов и экспрезидентом НАЭК "Энергопром". Он курировал создание частных охранных предприятий в разных областях Украины, которые должны способствовать быстрому захвату страны.

В 2023 году НАБУ и САП направили в суд дело против Деркача по обвинению в государственной измене и незаконном обогащении.

Напомним, что "Комментарии" писали о сакциях против Шария и Деркача . 20 августа 2021 года состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины под руководством президента Владимира Зеленского. На нем был введен пакет санкций против ряда лиц, включая журналистов Ольгу и Анатолия Шариева, нардепа Андрея Деркача (американцами считается агентом российского влияния), главного редактора интернет-издания "Страна" Игоря Гужвы и других лиц.

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак считает, что принято абсолютно оправданное и резонное решение. По мнению Олега Постернака, такое поведение президента и подконтрольного ему СНБО вписывается в сценарий полноформатной и многоуровневой борьбы с "мягкой силой" РФ в Украине, ее информационной инфраструктурой. При этом несет в себе угрозу медийной свободе, о чем часто говорят журналисты.



