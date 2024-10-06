Бывший секретарь НАТО рассказал, как закончить войну в Украине

Бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг после завершения своей каденции высказал идеи решения войны в Украине. По его словам, один из вариантов может основываться на опыте Западной Германии во время холодной войны. Столтенберг считает, что Украине могут предоставить гарантии безопасности, подобные тем, что были предоставлены ФРГ, даже если они не будут распространяться на всю территорию страны.



Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский в плане победы предложил предоставить Украине гарантии безопасности подобные статье 5 НАТО. Как рассказал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, это вполне реальная идея. По словам Столтенберга, после выборов в США, могут появиться "некие новые инициативы" по войне в Украине, например гарантии от НАТО подобно 5 статье, однако они будут действовать только на часть территории.

"Если есть желание, то решение всегда найдется. Необходима линия, пересечение которой определит применение статьи 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы. Это может быть линия, которая необязательно совпадает с международно признанной границей", — сказал Столтенберг.

Как отмечает экс-руководитель НАТО, такая ситуация может изменить позиции США и Германии, которые не хотят членства Украины в альянсе из-за угрозы стать прямым участником войны.

Столтенберг рассказал о нескольких исторических примерах, однако отметил, что эти ситуации не стоит полностью приравнивать к войне в Украине. К примеру, Финляндия нанесла значительные потери СССР в 39-40 году, однако потеряла 10% своих территорий, но получила "безопасную границу", а после вторжения РФ в Украину стала членом НАТО. Еще один пример Столтенберг указал на Японию, имеющую гарантии безопасности от США, однако без учета Курильских островов, оккупированных Россией.

Однако, по его словам, есть лучший пример — Западная Германия была под защитой НАТО, несмотря на оккупацию Восточной Германии СССР.

"Западная Германия считала Восточную частью полноценной Германии. Они не имели посольства в восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию", – рассказал Столтенберг.

Отметим, что после Второй мировой войны Германия была разделена на две части ФРГ и ГДР. Ее воссоединение произошло в 1990 году, через 45 лет после окончания войны.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг раскрыл, какую просьбу у него просил Зеленский в начале войны.

Также "Комментарии" писали о наибольшем риске на войне в Украине по мнению экс-руководителя НАТО Йенса Столтенберга.