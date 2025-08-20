Бывший президент Украины сделал предупреждение о Путине

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин не готов к окончанию войны. По мнению экс-президента, попытка Трампа устроить переговоры Путина и Зеленского не даст результатов, ведь Россия не испытывает санкционного давления.

Виктор Ющенко. Фото из открытых источников

Виктор Ющенко в комментарии "Укринформу" прокомментировал встречу в Белом доме Дональда Трампа, Владимира Зеленского, а также европейских лидеров, обсуждавших возможность окончания войны в Украине после саммита президента США на Аляске с Владимиром Путиным.

По мнению Ющенко, попытки Трампа провести встречу между лидерами Украины и РФ не принесут результатов.

"Мои мнения по поводу переговоров с Трампом пессимистические. В нынешних обстоятельствах дипломатическая дорога — это дорога, которая не готова. Я убежден, что сегодня ни Путин, ни его окружение не испытывают должного санкционного давления", — сказал Ющенко.

Экс-президент объясняет, что Россия не готова к мирным переговорам и дипломатическому процессу, ведь до сих пор не испытала финансовых и международных ограничений. Несмотря на это, Ющенко ожидает большое объединение Европы вокруг Украины и давление на Кремль.

"Украину и объединенную Европу ждет большая консолидация, большое вооруженное сопротивление, большие и новые эффективные санкции (по России – ред.). И настанет время, когда Путин, или тот, кто будет после него, придет к желанию дипломатического урегулирования", — уверяет экс-президент.

Ющенко добавил, что преемник российского диктатора должен просить прощения у тех, "кому он принес смерть и страдание".

