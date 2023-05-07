Бывший президент США заявил, что знал о нападении Путина на Украину за годы до войны

42-й президент США Билл Клинтон рассказал, что во время разговора с Владимиром Путиным в 2011 году понял возможное нападение России на Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.

Экспрезидент США Билл Клинтон. Фото из открытых источников

Во время встречи в Нью-Йорке в 2011 году Билл Клинтон рассказал, как российский президент высказался против соглашения, которое заключил его предшественник Борис Ельцин. Соглашение, которое получило название Будапештский меморандум, предусматривало, что Украина получит гарантии безопасности своих границ от России, США и Великобритании, а обмен лишится ядерного оружия.

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"Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он захватил Крым, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным, где они должны уважать территорию Украины", — рассказал Клинтон.

Далее экс-президент США сказал, что после очередных слов Путина понял возможность захвата Украины со стороны России.

"Путин сказал мне: "Я знаю, что Борис согласится с вами, Джоном Мейджором и НАТО, но он так и не провел это через Думу. Я с этим не согласен, не поддерживаю и не обязан это выполнять". С того дня я знал, что это был только вопрос времени", — говорит Клинтон об атаке Путина на Украину.

Напомним, что после захвата Крыма в 2014 году Путин сказал, что Россия не связана с Будапештским меморандумом, ведь РФ не подписывала никаких документов после революции на площади.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ получили секретные планы Кремля по контролю над странами Балтии до 2030 года.

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