logo

BTC/USD

28913.88

ETH/USD

1907.67

LTC/USD

83.73

USD/UAH

37.52

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бывший президент США заявил, что знал о нападении Путина на Украину за годы до войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывший президент США заявил, что знал о нападении Путина на Украину за годы до войны

Билл Клинтон рассказал, что Владимир Путин планировал нападение на Украину еще в 2011 году.

сегодня, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

42-й президент США Билл Клинтон рассказал, что во время разговора с Владимиром Путиным в 2011 году понял возможное нападение России на Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.

Бывший президент США заявил, что знал о нападении Путина на Украину за годы до войны

Экспрезидент США Билл Клинтон. Фото из открытых источников

Во время встречи в Нью-Йорке в 2011 году Билл Клинтон рассказал, как российский президент высказался против соглашения, которое заключил его предшественник Борис Ельцин. Соглашение, которое получило название Будапештский меморандум, предусматривало, что Украина получит гарантии безопасности своих границ от России, США и Великобритании, а обмен лишится ядерного оружия.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он захватил Крым, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным, где они должны уважать территорию Украины", — рассказал Клинтон.

Далее экс-президент США сказал, что после очередных слов Путина понял возможность захвата Украины со стороны России.

"Путин сказал мне: "Я знаю, что Борис согласится с вами, Джоном Мейджором и НАТО, но он так и не провел это через Думу. Я с этим не согласен, не поддерживаю и не обязан это выполнять". С того дня я знал, что это был только вопрос времени", — говорит Клинтон об атаке Путина на Украину.

Напомним, что после захвата Крыма в 2014 году Путин сказал, что Россия не связана с Будапештским меморандумом, ведь РФ не подписывала никаких документов после революции на площади.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ получили секретные планы Кремля по контролю над странами Балтии до 2030 года.

Также "Комментарии" писали о шести сценариях украинского контрнаступления.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/404af8ef-d073-4edc-ab25-384442864342
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:34

Демократи США шукають шляхи як зняти з себе відповідальність за те що наробили, і вимити свого маразма Байдена. Чомусь саме за правління негідників Обами і Байдена сталися найгірші події цього століття: Грузія, Сирія, Україна тощо. Революційні захоплення влади конкуруючими злочинцями. Помста Бені за ПриватБанк та забруднення синка Байдена у Бурісма. І в центрі всіх подій юдеї, один одного називають нафталіновими термінами: фашист нацист рашист - цим підбурюють світ до вигідного ним протистояння.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!