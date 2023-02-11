Бывший нардеп-предатель предложил "шандарахнуть" ядеркой по детям и женщинам в Украине

Бывший украинский нардеп и кандидат в президенты Олег Царев заявил, что если Россия проиграет, то "придется шандарахнуть ядерным оружием по женщинам и детям" в Украине.

Олег Царев (фото из открытых источников)

Об этом Царев заявил во время одного из пропагандистских стримов, сообщает украинский журналист Денис Казанский.

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Кроме этого, политик-изменник заявил, что считает Украину "исторической русской землей".

"А если мы еще начнем на нашей исторической русской земле шандарахать ядерным оружием... Конечно, если выхода не будет, будем шандарахать. Но там женщины и дети", — сказал Царев.

Известно, что Олег Царев – бывший регионал, депутат Верховной Рады IV-VII созывов. Царев во время Революции Достоинства угрожал "зачистить Майдан через час". В 2014 году ярый сторонник России сбежал из Украины и вскоре переехал в аннексированный Крым. После этого Царев открыто поддерживает российских наемников и кафиров и находится в розыске правоохранительных органов Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кафиры ночью сбросили четыре авиабомба на Змеиный и атаковали Одесскую область . Российские захватчики в ночь на 11 февраля сбросили на остров Змеиный четыре авиационных бомбы. Кроме того, страна-агрессор атаковала Одесскую область. Одесская область продолжает оставаться желаемой целью противника. Враг не прекращает попытки атаковать этот регион, ослабить силы обороны. Ночью оккупанты атаковали Одесскую область с самолетов и берегового комплекса "Бастион". Есть попадание ракет в прибрежную зону. По словам Марченко, никто не пострадал. Также враг нанес бомбовый удар по острову Змеиный, сбросив четыре авиабомбы. Марченко призвал соотечественников не комментировать происходящее и не публиковать в сети последствия ударов, чтобы не давать врагу дополнительные сведения о его атаке.