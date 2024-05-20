Бывший командующий силами США в Европе назвал цель вероятного ввода войск НАТО в Украину

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Кравцев Сергей
Перед тем, как отправлять в Украину свои войска, западные государства должны определить стратегическую цель этого шага, которая должна заключаться в том, чтобы помочь Украине победить Россию. Для этого необходимо уничтожить российскую логистику. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "24 Каналу" сказал бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Бен Ходжес. Фото: из открытых источников
По его словам, на Западе подхватили инициативу Франции о направлении военных в Украину, чем заставили РФ беспокоиться. При этом в Украине есть много мест, где можно разместить войска НАТО так, чтобы они были полезны.
В то же время, по его словам, введение войск западных государств является важным политическим решением, при этом не имеет разницы, идет ли речь о силах ПВО, логистических или инженерных силах.
Бен Ходжес подчеркнул, стратегическая цель должна заключаться в помощи Украине победить Россию, отбросить войска назад к границам 1991 года. Таким образом, это означает уничтожить российскую логистику, штабы, сделать Крым непригодным местом для российских войск. Иметь возможность бить по логистике в России до того, как россияне будут собираться атаковать Украину.
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