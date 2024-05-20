Бывший командующий силами США в Европе назвал цель вероятного ввода войск НАТО в Украину

Перед тем, как отправлять в Украину свои войска, западные государства должны определить стратегическую цель этого шага, которая должна заключаться в том, чтобы помочь Украине победить Россию. Для этого необходимо уничтожить российскую логистику. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "24 Каналу" сказал бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес.

Бен Ходжес. Фото: из открытых источников

По его словам, на Западе подхватили инициативу Франции о направлении военных в Украину, чем заставили РФ беспокоиться. При этом в Украине есть много мест, где можно разместить войска НАТО так, чтобы они были полезны.

"Я знаю, что они могут здесь делать. Могу указать много мест, где можно было бы разместить войска США или других стран, чтобы они могли делать то, что было бы полезным для Украины", — отметил Ходжес.

В то же время, по его словам, введение войск западных государств является важным политическим решением, при этом не имеет разницы, идет ли речь о силах ПВО, логистических или инженерных силах.

Бен Ходжес подчеркнул, стратегическая цель должна заключаться в помощи Украине победить Россию, отбросить войска назад к границам 1991 года. Таким образом, это означает уничтожить российскую логистику, штабы, сделать Крым непригодным местом для российских войск. Иметь возможность бить по логистике в России до того, как россияне будут собираться атаковать Украину.

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