Пока еще не поздно: глава Военного комитета НАТО призвал союзников принять решение по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", страны НАТО между достижением целей Альянса и помощью Киеву должны остановиться на втором пункте. Такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр.
Роберт Бауэр. Фото: из открытых источников
Адмирал подчеркнул, что время в Украине не измеряется днями, неделями или месяцами, оно измеряется человеческими жизнями.
Бауэр заверил, что Украине еще не поздно одержать победу и "свобода Украины не может, не должна и не умрет".
Адмирал подчеркнул, что российское руководство ясно дало понять, что оно выбрало безнаказанность – действует в соответствии с предполагаемой экзистенциальной угрозой. И все это для того, чтобы оправдать свое неустанное стремление получить власть за рубежом, чтобы не потерять власть внутри страны. И ради этого они готовы принести в жертву не только сотни тысяч своих людей – даже не удосужившись подобрать их трупы на поле боя. Но более того: они готовы поставить под угрозу благополучие еще многих миллионов людей по всему миру, используя продовольствие, энергию и миграцию в качестве оружия, резюмировал Бауэр.
Читайте также на портале "Комментарии" — верят ли в НАТО, что Путин решится напасть на страны Альянса: ответ замгенсека.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!