Пока еще не поздно: глава Военного комитета НАТО призвал союзников принять решение по Украине

Как передает портал "Комментарии", страны НАТО между достижением целей Альянса и помощью Киеву должны остановиться на втором пункте. Такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр.

Роберт Бауэр. Фото: из открытых источников

"Украина продемонстрировала миру, что она способна добиться беспрецедентных успехов на поле боя. Нет ничего, что ВСУ не могли бы сделать. Все, что им нужно… это наша помощь. К счастью, помощь уже в пути. И это не может произойти слишком рано", — заявил Роберт Бауэр.

Адмирал подчеркнул, что время в Украине не измеряется днями, неделями или месяцами, оно измеряется человеческими жизнями.

"В союзных странах неделя есть неделя. В Украине неделя — это мать… отец… ребенок… друг… любимый, потерянные навсегда", — добавил он.

Бауэр заверил, что Украине еще не поздно одержать победу и "свобода Украины не может, не должна и не умрет".

"И союзники, если они столкнутся с выбором между достижением целей НАТО по потенциалу или поддержкой Украины… должны поддержать Украину. Запасы могут и будут пополняться. А потерянные жизни, потеряны навсегда", — продолжил он.

Адмирал подчеркнул, что российское руководство ясно дало понять, что оно выбрало безнаказанность – действует в соответствии с предполагаемой экзистенциальной угрозой. И все это для того, чтобы оправдать свое неустанное стремление получить власть за рубежом, чтобы не потерять власть внутри страны. И ради этого они готовы принести в жертву не только сотни тысяч своих людей – даже не удосужившись подобрать их трупы на поле боя. Но более того: они готовы поставить под угрозу благополучие еще многих миллионов людей по всему миру, используя продовольствие, энергию и миграцию в качестве оружия, резюмировал Бауэр.

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