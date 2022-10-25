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Бывший глава НБУ Шевченко нашелся в Европе и отреагировал на объявление его в розыск

Кирилл Шевченко сейчас находится в Европе

сегодня, 22:31
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Автор:

Лиля Воробьева

Экс-глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, которого НАБУ объявило в розыск, нашелся. Мужчина находится в Европе. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на его Facebook-страницу .

Бывший глава НБУ Шевченко нашелся в Европе и отреагировал на объявление его в розыск

Кирилл Шевченко (фото из открытых источников)

Шевченко объяснил, что он официально уведомил Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины о том, где он фактически находится сегодня. Бывший украинский топ-чиновник даже находится на консульском учете в одной из стран ЕС.

"Официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении мне помещения для организации видеосвязи на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос", — сообщил Кирилл Шевченко.

Кроме того, бывший глава НБУ отреагировал на объявление его в розыск. По его словам, это объявление при вышеизложенных обстоятельствах является лишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия. Шевченко заявил, что уверен в своей правоте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что НАБУ ищет Шевченко . Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ главным выводом из этой ситуации называет следующее – назначение на должность главы НБУ так называемых коммерческих (инвестиционных) банкиров в корне неверно. Именно поэтому, уверен он, следует исходить из принципа, что коммерческий банкир не может управлять государственным банком. Потому что в результате, отмечает эксперт, мы получаем огромное количество злоупотреблений, что выливается в огромные убытки и необходимость докапитализации госбанков.




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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zqyJhPDt8ioC3hZ3ES2i1iWai77P3D8xFbtXUiPMdPxUQcuGPDzcQtJBjBHZzfxml&id=100044484796506
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