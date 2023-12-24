Бывший глава ЦРУ спрогнозировал, как уберут Путина

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Slava Kot
Экс-глава ЦРУ Джек Девайн считает, что президента России Владимира Путина могут свергнуть в любой момент в случае "дворцового переворота". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Sun.
Бывший глава ЦРУ Джек Дэвайн об отстранении Путина. Фото из открытых источников
Джек Девайн рассказал, что Путин планировал захватить Украину "за три дня", однако длительная война отрицательно сказывается на отношении к президенту РФ со стороны его кремлевского окружения. Бывший глава ЦРУ прогнозирует, что Путина могут убрать достаточно неожиданно.
Эксруководитель ЦРУ считает, что в России маловероятно восстание российского народа против Путина, однако близкие к Путину лица в Кремле могут его устранить с поста президента.
Американский разведчик считает, что Путин стал еще более непредсказуемым и опасным после того, как его вторжение в Украину и сопротивление украинцев спровоцировали "его политический крах". Девайн ожидает, что популярность российского президента будет падать, особенно когда большинство граждан РФ столкнутся с большими потерями и неурядицами из-за войны.
Также американский разведчик дал прогноз, что в следующем году на фронте будет "почти патовая ситуация".
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