Бывший глава ЦРУ спрогнозировал, как уберут Путина

Экс-глава ЦРУ Джек Девайн считает, что президента России Владимира Путина могут свергнуть в любой момент в случае "дворцового переворота". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Sun.



Бывший глава ЦРУ Джек Дэвайн об отстранении Путина. Фото из открытых источников

Джек Девайн рассказал, что Путин планировал захватить Украину "за три дня", однако длительная война отрицательно сказывается на отношении к президенту РФ со стороны его кремлевского окружения. Бывший глава ЦРУ прогнозирует, что Путина могут убрать достаточно неожиданно.

"Это будет сюрприз. Всегда есть то, что мы называем "черным лебедем", который появляется ниоткуда. Путин может исчезнуть завтра", — говорит Девайн.

Эксруководитель ЦРУ считает, что в России маловероятно восстание российского народа против Путина, однако близкие к Путину лица в Кремле могут его устранить с поста президента.

"Я не думаю, что это будет восстание. Я думаю, что это будет то, что мы можем назвать дворцовым переворотом", – прогнозирует Джек Девайн.

Американский разведчик считает, что Путин стал еще более непредсказуемым и опасным после того, как его вторжение в Украину и сопротивление украинцев спровоцировали "его политический крах". Девайн ожидает, что популярность российского президента будет падать, особенно когда большинство граждан РФ столкнутся с большими потерями и неурядицами из-за войны.

"Ему будет трудно вербовать людей, но это все-таки Россия. Он найдет способ заставить, заманить. В конце концов, он создаст армию, но война будет становиться все менее популярной", – говорит Девайн.

Также американский разведчик дал прогноз, что в следующем году на фронте будет "почти патовая ситуация".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин попытался объяснить , почему начал войну против Украины в 2014 году.

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