Бывший директор ЦРУ объяснил от чего будет зависеть окончание войны в Украине

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Соединенные Штаты правильно отреагировали на российское вторжение в Украину, однако могли некоторые решения принимать быстрее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на выступление генерала Дэвида Петреуса на мероприятии AtlanticCouncil.



Генерал США Дэвид Петреус. Фото из открытых источников

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус рассказал, что не собирается давать прогноз, как закончится война в Украине, однако указал, от чего будет зависеть положительное разрешение этого военного конфликта для Украины.

Дэвид Петреус подчеркнул, что окончание войны в Украине будет зависеть от того, получит ли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оружие, которое просил у украинских союзников.

Вместе с тем, Петреус указал, что реакция США была "очень существенная" на российское вторжение, значительно больше, чем ожидал Путин. По словам бывшего директора ЦРУ, это стало уроком для западного мира, который, вероятно, дал Путину идеи, что США не будут отвечать на военную агрессию РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Джо Байден сделал сравнение между ХАМАС и президентом России Владимиром Путиным. По словам Байдена, оба хотят уничтожить соседние страны и воспользоваться беспорядком в мире в случае расширения военных действий в регионе.

Также "Комментарии" писали о Соединенных Штатах, начавших охоту на теневой флот России. Три корабля, перевозящие российскую нефть выше установленных максимальных цен, попали под санкции США. Ожидается, что в будущем этот список пополнится новыми кораблями, которые создают обходные пути во избежание санкций России после ее полномасштабного вторжения в Украину.