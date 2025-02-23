Бывают же такие совпадения: Украина назвала стоимость своих ископаемых, которые захватила Россия

На временно оккупированных территориях находится украинских полезных ископаемых на сумму 350 млрд долларов. Эти ресурсы могут быть использованы Россией в войне против Украины. Такое заявление 23 февраля сделала первая вице-премьер Украины Юлия Свириденко, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на трансляцию Форума "Украина. Год 2025".

Трамп требует ресурсов на 350 миллиардов? Пусть заберет их у России. Кажется, такая логика суммы, в которую Украина оценила свои захваченные полезные ископаемые. Коллаж: Комментарии

"Украина действительно имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. Наша задача не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений", — рассказала она.

По словам Свириденко, перед Украиной стоит большая задача обновить геологическую информацию и привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность.

"Мы знаем и владеем информацией, что на территории, которая временно оккупирована, этих полезных критических материалов находится на сумму порядка 350 млрд долларов. Эти ресурсы, которыми к сожалению, на сегодняшний день владеет агрессор", — добавила представительница правительства.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, заявил, что переговоры в США по соглашению о полезных ископаемых идут в рабочем режиме. Ермак отметил, что он и Свириденко проведут следующий раунд переговоров с американцами через 20 минут после выступления на форуме "Украина. Год 2025".

При этом президент США Дональд Трамп, требуя от Украины 500 миллиардов, заявлял, что США оказали Украине помощи на 350 млрд долларов (Пентагон его слова опроверг). И именно в эту сумму Свириденко оценила захваченные Россией украинские ресурсы.

"Комментарии" отмечали, что по данным New York Times, в проект нового соглашения по ресурсам, которое Зеленский отказался подписать уже 22 февраля, включили еще и доходы от оккупированных Россией территорий. По данным СМИ, в случае возвращения этих территорий Украиной доля поступлений в фонд этих земель составит 66%. Условия документа предусматривают, что Украина должна вносить взносы в фонд до момента, пока он не достигнет $500 млрд. В то же время, как пишут журналисты, США планируют реинвестировать часть доходов в восстановление Украины, в частности, в недра и инфраструктуру. Однако никакие обязательства Штатов в документе снова не прописаны. Хотя Украина не завершила соглашение 22 февраля, его согласие на условия означало бы капитуляцию перед американскими требованиями после недели интенсивного давления со стороны президента Трампа.

Отмечается также, что министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что в рамках соглашения доходы от природных ресурсов Украины, а также инфраструктурных активов будут направлены в специальный фонд для долгосрочного восстановления и развития. США получат экономические и управленческие права в этом фонде, что, по словам Бессента, обеспечит прозрачность и подотчетность. Однако он подчеркнул, что США якобы "не будут владеть физическими активами Украины и не увеличат ее долговую нагрузку".

"Комментарии" писали, что Украина отвергла настойчивые предложения США создать фонд на сумму 500 млрд долларов для этой сделки. Фонд должен был компенсировать помощь, предоставленную США Украине с начала российской агрессии. Однако украинская сторона утверждает, что реальная сумма поддержки гораздо ниже и составляет около 90 миллиардов долларов.