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Быстрое наступление России на Покровск: СМИ прогнозируют неутешительную ситуацию

Россия ускорила продвижение на Покровском направлении и в сентябре армиия РФ может зайти в украинский город.

сегодня, 11:50
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Slava Kot

После начала украинского наступления в Курской области россияне начали активнее продвигаться на Покровском направлении и могут достичь города в середине сентября, однако не захватят его в ближайшее время. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Telegraph.

Быстрое наступление России на Покровск: СМИ прогнозируют неутешительную ситуацию

Россияне продвигаются в Покровском направлении. Фото из открытых источников

Британское издание The Telegraph указывает на критическую ситуацию на Покровском направлении и прогнозирует возможность захода войск РФ в Покровск.

"Российские войска медленно продвигаются в Покровск с тех пор, как в феврале они захватили стратегический город Авдеевку. Но после того, как Украина оттянула элитные подразделения из Донбасса для вторжения в Курск, российское наступление ускорилось", — говорится в материале.

Командир украинской разведки рассказал, что "никогда не видел такой скорости российского наступления". По его словам, Украине не хватает беспилотников, артиллерии и снарядов на Покровском направлении, где, по его подсчетам, россияне преобладают в численности в пять раз.

The Telegraph прогнозирует, что при таких условиях россияне смогут зайти в Покровск через несколько недель, однако не оккупируют полностью город в сентябре.

Также в материале говорится, что российские военные блоггеры не исключают возможность ловушки, организованной Украиной на Покровском направлении из-за "подозрительно быстрого" наступления РФ.

"Правда состоит в том, что немногие за пределами украинского и российского высшего командования действительно знают, что происходит", — подытожили в материале.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий Александр Сырский прокомментировал сложную ситуацию в Покровском направлении.

Также "Комментарии" писали о потерях России и Украины на Покровском направлении.



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