Было построение при взрыве или нет: что известно о трагедии в Полтаве

Российские войска нанесли ракетный удар баллистическими ракетами по учебному заведению в Полтаве, что привело к гибели не менее 51 человека. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин во время телемарафона.

Удар по Полтаве (фото из открытых источников)

В Сети ходили слухи, что удар пришелся на момент построения на плацу Института связи, однако эта информация не соответствует действительности.

"Никаких построений или других мер в момент удара не проводилось", — опроверг Лазуткин.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что в связи с атакой было возбуждено уголовное дело по статье о "Посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Сигнал воздушной тревоги раздался в 9:08 утра, после чего все находившиеся на учебе студенты отправились к укрытиям. Через несколько минут после объявления тревоги раздались мощные взрывы.

Предварительно установлено, что российские оккупанты нанесли удар по Полтаве двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М".

К моменту 18:00 количество пострадавших возросло до 51 человека, из-под завалов были спасены 11 человек. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин также заявил, что количество пострадавших возросло до 219, и под завалами могут оставаться еще 18 человек.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский отреагировал на трагедию в Полтаве . Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на трагедию в Полтаве, где российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению, отметив, что военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины активно работает над расследованием этого преступления.

Сырский сообщил, что удар был нанесен двумя ракетами "Искандер", в результате чего значительное количество людей погибло и многие получили ранения. Под завалами оказались десятки человек, а также пострадала территория соседнего лечебного учреждения.

