logo

BTC/USD

63011.32

ETH/USD

2627.81

LTC/USD

66.40

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

46.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Были просчеты в обороне: какой город может спасти от оккупации только чудо
commentss НОВОСТИ Все новости

Были просчеты в обороне: какой город может спасти от оккупации только чудо

Угледар от оккупации может спасти только чудо, вероятно, Силы обороны отойдут оттуда, чтобы не попасть в окружение

23 сентября 2024, 16:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Существует риск потери контроля над Угледаром, а также угроза оцепления украинских защитников в городе, сообщил военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо", комментируя ситуацию на Угледарском направлении. По его словам, враг пытается запереть кольцо вокруг города через Водяное и Пречистовку.

Были просчеты в обороне: какой город может спасти от оккупации только чудо

Угледар

"Действительно, такая угроза существует", — отметил Селезнев, подчеркивая, что не только преимущество вражеских сил, но и просчеты в организации обороны украинскими силами повлияли на ситуацию и это нужно признать.

При этом эксперт отметил, что у него есть сомнения в том, что Вооруженным силам удастся удержать Угледар.

"Настолько же масштабные фланговые удары со стороны российской армии, что кажется еще немного и наши защитники в Угледаре могут оказаться в окружении. Чтобы этого не произошло, мы увидим маневр на обороне. Возможно произойдет чудо, но я абсолютно рационально воспринимаю ситуацию на поле боя, верю, что офицеры соответствующего направления, действующие в районе Угледара, будут принимать рациональные решения. Ключевое – не территории, а сохранение жизни наших военных", — сказал Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что динамика событий в этом регионе очень высока.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что появились серьезные угрозы для Сил обороны вблизи Селидового, Украинского, потерянного, Курахового и Угледара. Там происходит продвижение российской армии, а также ситуация в ряде точек представляет большую опасность для украинских сил – есть охват и полуохват. Есть угроза оперативного окружения. По мнению экспертов, украинское командование вынуждено принимать решения по стабилизации ситуации, и это может потребовать применения резервов, что может быть сложной задачей. В то же время существует вариант отступления во избежание окружения.

Также "Комментарии" рассказывали , что Вооруженные силы отойдут от Селидова, Торецкого и Угледара и к этому нужно быть морально готовыми. По словам экспертов, хотелось бы верить в лучшее, но ситуация складывается так, что Силы обороны, вероятно, отойдут от этих городов в ближайшее время.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости