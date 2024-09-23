Были просчеты в обороне: какой город может спасти от оккупации только чудо

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Ткачик Олеся
Существует риск потери контроля над Угледаром, а также угроза оцепления украинских защитников в городе, сообщил военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо", комментируя ситуацию на Угледарском направлении. По его словам, враг пытается запереть кольцо вокруг города через Водяное и Пречистовку.
Угледар
"Действительно, такая угроза существует", — отметил Селезнев, подчеркивая, что не только преимущество вражеских сил, но и просчеты в организации обороны украинскими силами повлияли на ситуацию и это нужно признать.
При этом эксперт отметил, что у него есть сомнения в том, что Вооруженным силам удастся удержать Угледар.
Эксперт подчеркнул, что динамика событий в этом регионе очень высока.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что появились серьезные угрозы для Сил обороны вблизи Селидового, Украинского, потерянного, Курахового и Угледара. Там происходит продвижение российской армии, а также ситуация в ряде точек представляет большую опасность для украинских сил – есть охват и полуохват. Есть угроза оперативного окружения. По мнению экспертов, украинское командование вынуждено принимать решения по стабилизации ситуации, и это может потребовать применения резервов, что может быть сложной задачей. В то же время существует вариант отступления во избежание окружения.
Также "Комментарии" рассказывали , что Вооруженные силы отойдут от Селидова, Торецкого и Угледара и к этому нужно быть морально готовыми. По словам экспертов, хотелось бы верить в лучшее, но ситуация складывается так, что Силы обороны, вероятно, отойдут от этих городов в ближайшее время.
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