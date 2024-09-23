Были просчеты в обороне: какой город может спасти от оккупации только чудо

Существует риск потери контроля над Угледаром, а также угроза оцепления украинских защитников в городе, сообщил военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо", комментируя ситуацию на Угледарском направлении. По его словам, враг пытается запереть кольцо вокруг города через Водяное и Пречистовку.

Угледар

"Действительно, такая угроза существует", — отметил Селезнев, подчеркивая, что не только преимущество вражеских сил, но и просчеты в организации обороны украинскими силами повлияли на ситуацию и это нужно признать.

При этом эксперт отметил, что у него есть сомнения в том, что Вооруженным силам удастся удержать Угледар.

"Настолько же масштабные фланговые удары со стороны российской армии, что кажется еще немного и наши защитники в Угледаре могут оказаться в окружении. Чтобы этого не произошло, мы увидим маневр на обороне. Возможно произойдет чудо, но я абсолютно рационально воспринимаю ситуацию на поле боя, верю, что офицеры соответствующего направления, действующие в районе Угледара, будут принимать рациональные решения. Ключевое – не территории, а сохранение жизни наших военных", — сказал Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что динамика событий в этом регионе очень высока.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что появились серьезные угрозы для Сил обороны вблизи Селидового, Украинского, потерянного, Курахового и Угледара. Там происходит продвижение российской армии, а также ситуация в ряде точек представляет большую опасность для украинских сил – есть охват и полуохват. Есть угроза оперативного окружения. По мнению экспертов, украинское командование вынуждено принимать решения по стабилизации ситуации, и это может потребовать применения резервов, что может быть сложной задачей. В то же время существует вариант отступления во избежание окружения.

Также "Комментарии" рассказывали , что Вооруженные силы отойдут от Селидова, Торецкого и Угледара и к этому нужно быть морально готовыми. По словам экспертов, хотелось бы верить в лучшее, но ситуация складывается так, что Силы обороны, вероятно, отойдут от этих городов в ближайшее время.



