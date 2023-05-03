«Была сильная пытка, которая, как я думал, встречается только в кино»: доброволец из США о российском плену

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".
Россияне продолжают применять пытки по отношению к пленным
Сегодня Александр Дрюке на свободе, и он продолжает поддерживать Украину в Соединенных Штатах Америки, отстаивая интересы украинского государства. Тем не менее, он до сих пор приходит в себя от пережитого, в плену у россиян.
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Он замечает находясь в неволе, его жизни и собратья, друга Энди, несколько раз "висело на волоске".
А дальше – их повезли в Россию, где были сильные допросы и пытки, заметил Дрюке.
Находясь в плену, через три месяца, Александр Дрюке похудел на 14 килограмм.
Через несколько недель, как вспомнил Александр Дрюке, им надели на голову полиэтиленовые пакеты, замотали руки и глаза впрыгнуть и куда-то увезли. Американец считал, что скоро "конец и массовая казнь". Однако их с несколькими пленными посадили в самолет, передав представителям Саудовской Аравии. Приехав в безопасное место, саудовцы накормили и доставили уволенных военных в госпиталь.
Там, Дрюке еще долгое время чувствовал себя растерянным, и был почти уверен, что россияне вернутся… Сегодня, приехав домой, доброволец приходит в себя от пережитого. У него проблемы со здоровьем и продолжает лечить последствия того, что сделали с ним в плену.
В то же время, Дрюкэ не перестает поддерживать украинцев и продолжает бороться за справедливость, мир в США.
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