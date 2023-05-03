«Была сильная пытка, которая, как я думал, встречается только в кино»: доброволец из США о российском плену

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".



Россияне продолжают применять пытки по отношению к пленным

Сегодня Александр Дрюке на свободе, и он продолжает поддерживать Украину в Соединенных Штатах Америки, отстаивая интересы украинского государства. Тем не менее, он до сих пор приходит в себя от пережитого, в плену у россиян.

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Он замечает находясь в неволе, его жизни и собратья, друга Энди, несколько раз "висело на волоске".

"Высшие офицеры однозначно хотели нас убить. И они несколько раз были очень близки к этому. Но, к счастью, вмешался командир взвода. И мы думаем, что он просто сказал им: "Это очень ценные люди, нам нужно оставить их живыми и использовать как разменную монету", – вспомнил ветеран американской армии.

А дальше – их повезли в Россию, где были сильные допросы и пытки, заметил Дрюке.

"Например, они четыре раза подключали меня к автомобильному аккумулятору, потому что думали, что я о чем-то лгу. Я был в изоляторе. Я выживал на диете из грязной воды с чем-то плавучим в ней, а также плесенью в течение месяцев", — сказал доброволец в интервью "Голосу Америки".

Находясь в плену, через три месяца, Александр Дрюке похудел на 14 килограмм.

"Наша пища была в преимущественно овсяной каше с частями животных, внутренностями кишечника, любыми органами, которые только можете себе представить. Это было очень, очень плохо. Вот почему я так сильно похудел, примерно на 14 кг. Там была сильная антисанитария", – заметил американец.

Через несколько недель, как вспомнил Александр Дрюке, им надели на голову полиэтиленовые пакеты, замотали руки и глаза впрыгнуть и куда-то увезли. Американец считал, что скоро "конец и массовая казнь". Однако их с несколькими пленными посадили в самолет, передав представителям Саудовской Аравии. Приехав в безопасное место, саудовцы накормили и доставили уволенных военных в госпиталь.

Там, Дрюке еще долгое время чувствовал себя растерянным, и был почти уверен, что россияне вернутся… Сегодня, приехав домой, доброволец приходит в себя от пережитого. У него проблемы со здоровьем и продолжает лечить последствия того, что сделали с ним в плену.

"Я до сих пор имею повреждение нервов на руках из-за скотча. У меня онемела внешняя сторона рук, хотя сейчас стало лучше, чем месяцы назад. Я – живое доказательство ужасных вещей, которые они делают с людьми. И я могу вам сказать, что это по-настоящему", — подытожил доброволец.

В то же время, Дрюкэ не перестает поддерживать украинцев и продолжает бороться за справедливость, мир в США.

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