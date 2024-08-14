Был одним из лучших: Игнат рассказал, какие рискованные задачи выполнял погибший пилот Мигуля

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Ткачик Олеся
Во время выполнения боевой задачи 12 августа погиб командир авиационного звена, капитан Александр Мигуля. Ему было 27 лет. С начала полномасштабного вторжения Александр совершил более 160 боевых вылетов.
Александр Мигуля
В 2019 году, когда Александр Мигуля еще получал профессию пилота в Харьковском университете воздушных сил, в интервью журналистам он рассказывал, что "полюбил небо из-за дедушки", увлекавшегося авиацией.
О своем последнем разговоре с Александром рассказал бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, погибший пилот просил его опубликовать кадры по его "подаркам оркам". Игнат предложил эти редкие кадры придержать ко Дню авиации.
Также он сообщил, что тактика применения американских противорадиолокационных AGM-88 HARM, авиабомб GBU-62 JDAM-ER или французских Hammer связана с серьезным риском для летчиков. Чтобы успешно выполнить боевую задачу, украинским пилотам приходится подходить близко к враждебным ПВО и истребителям, применять сложные тактические приемы. Из-за всех этих рисков – вражеские ракеты и сложность выполнения задач на старой советской технике, иногда имеем горькие потери, добавил Игнат.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что погибший Александр Мигуля был выпускником Харьковского национального университета воздушных сил.
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