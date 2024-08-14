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Был одним из лучших: Игнат рассказал, какие рискованные задачи выполнял погибший пилот Мигуля

Игнат опубликовал в память о погибшем Мигуле кадры, о которых он просил

сегодня, 17:25
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Ткачик Олеся

Во время выполнения боевой задачи 12 августа погиб командир авиационного звена, капитан Александр Мигуля. Ему было 27 лет. С начала полномасштабного вторжения Александр совершил более 160 боевых вылетов.

Был одним из лучших: Игнат рассказал, какие рискованные задачи выполнял погибший пилот Мигуля

Александр Мигуля

"На его счету сбиты ракеты врага, спасены тысячи жизней мирных жителей, а также проделана огромная боевая работа по авиационной поддержке наших Сухопутных войск. Он совершил многочисленные ракетно-бомбовые удары по позициям россиян, скоплениям живой силы и техники, чем не допустил продвижение вражеских сил" на территорию нашей страны. За жизнь военный летчик награжден государственными орденами "За мужество" (III и II степени)", — говорится в сообщении Минского городского совета.

В 2019 году, когда Александр Мигуля еще получал профессию пилота в Харьковском университете воздушных сил, в интервью журналистам он рассказывал, что "полюбил небо из-за дедушки", увлекавшегося авиацией.

О своем последнем разговоре с Александром рассказал бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, погибший пилот просил его опубликовать кадры по его "подаркам оркам". Игнат предложил эти редкие кадры придержать ко Дню авиации.

"Кадры применения французских управляемых авиабомб AASM Hammer, снятые украинским пилотом, публикую раньше, чем планировалось – в память об Александре. Он погиб во время выполнения боевого задания 12 августа 2024", — написал в Фейсбуке Игнат.

Также он сообщил, что тактика применения американских противорадиолокационных AGM-88 HARM, авиабомб GBU-62 JDAM-ER или французских Hammer связана с серьезным риском для летчиков. Чтобы успешно выполнить боевую задачу, украинским пилотам приходится подходить близко к враждебным ПВО и истребителям, применять сложные тактические приемы. Из-за всех этих рисков – вражеские ракеты и сложность выполнения задач на старой советской технике, иногда имеем горькие потери, добавил Игнат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что погибший Александр Мигуля был выпускником Харьковского национального университета воздушных сил.




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Источник: https://www.facebook.com/yuriy.ignat
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