Был ли заход россиян на территорию Сумской области: в ОВА дали ответ

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Кравцев Сергей
Рассказам российских пропагандистов не стоит верить. Российские подразделения не закрепились в Сумской области. Все вражеские группы уничтожаются украинскими силами. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Российские войска не контролируют ни один населенный пункт в Сумской области, заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх.
По его словам, единичные штурмовые и диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются проникнуть с территории Курской области, оперативно уничтожаются украинскими силами.
Он также уточнил, что в Новеньком гражданского населения нет.
Отметим, ранее спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона заявил, что российские войска отправляют небольшие штурмовые группы в направлении населенного пункта Новенькое Сумской области, чтобы попытаться закрепиться.
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