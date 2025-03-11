Был ли заход россиян на территорию Сумской области: в ОВА дали ответ

Рассказам российских пропагандистов не стоит верить. Российские подразделения не закрепились в Сумской области. Все вражеские группы уничтожаются украинскими силами. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Российские войска не контролируют ни один населенный пункт в Сумской области, заявил глава областной военной администрации Владимир Артюх.

По его словам, единичные штурмовые и диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются проникнуть с территории Курской области, оперативно уничтожаются украинскими силами.

"Этот населенный пункт (Новенькое – ред.) сейчас в информационном пространстве. Я говорю, что в настоящее время в Сумской области ни в одном населенном пункте подразделений российских войск нет", — подчеркнул Артюх.

Он также уточнил, что в Новеньком гражданского населения нет.

Отметим, ранее спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона заявил, что российские войска отправляют небольшие штурмовые группы в направлении населенного пункта Новенькое Сумской области, чтобы попытаться закрепиться.

"По направлению населенного пункта Новенькое враг пытается сделать такую зону активных боевых действий уже по территории Украины, пытается там закрепиться. Это небольшие штурмовые группы, но группы по несколько человек, которые пытаются заходить на нашу территорию, чтобы накапливаться и в дальнейшем продвинуться вглубь территории Украины, скорее всего для того, чтобы перерезать логистические пути", — рассказал Демченко.



