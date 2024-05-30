"Быдло" назначили новым "министром культуры" в оккупированной Херсонщине

Российские оккупанты произвели изменения в незаконном "правительстве" на временно оккупированной территории Херсонской области. Россияне назначили исполнять обязанности "министра культуры" оккупированного региона коллаборанта Артема Лагосского, который до начала полномасштабного вторжения вел свой YouTube-канал под ником "Быдло". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "IPC-Юг".



Блогер-коллаборант Артем "Быдло" Лагойский. Фото из открытых источников

Блогер Артем Лагойский сменил на этом посту бывшего "министра" и еще одного коллаборанта Александра Кузьменко. Пока неизвестно, почему уволили Кузьменко с должности "министра культуры" в оккупированной Херсонщине.

"Рад, что могу приносить пользу своей малой родине, которая только начала вносить вклад в общую копилку культуры нашей необъятной страны", — заявил Лагойский, когда получил свой пост от оккупантов.

Журналисты IPC-Юг проанализировали аккаунты Артема Лагойского и обнаружили, что он занимался стримингом онлайн-игр на платформе YouTube под ником "Быдло". Коллаборант смог собрать только 350 подписчиков на YouTube и прекратил свою блоггерскую деятельность 7 лет назад.

Логойский до полномасштабного вторжения преподавал в Херсонском государственном университете, а затем начал сотрудничать с россиянами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нацполиции заявили об обращении к ним коллаборантов с оккупированных территорий. По их словам, коллаборанты обращаются в украинскую полицию и жалуются на потерю бизнеса.

Также "Комментарии" писали о сообщениях из Центра стратегических коммуникаций о подготовке оккупантами дезинформационной кампании об украинских военных.