Бутусов ответил, есть ли у оккупантов шанс захватить Харьков

Наступление российских захватчиков на Харьковскую область не стало неожиданностью для украинских защитников, они не застали Силы обороны врасплох. Но о группировке, которая осуществляла эти наступательные действия, дополнительной информации нет. На этом участке фронта задействовано примерно четыре-пять батальонов пехоты. Они действуют отдельными взводами, пользуясь тем, что так близко к границе оборона не была развернута. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью NV сообщил военный журналист Юрий Бутусов.

Харьков. Фото: из открытых источников

"И сейчас противнику удается. Они ищут слабые места, пытаются продвинуться как можно дальше, чтобы закрепиться. Местность этому способствует. Они будут идти, пока не встретят рубежи обороны и очаги сопротивления", — отметил журналист.

Юрий Бутусов обратил внимание, что эта наступательная атака не была неожиданностью для украинского командования. В районе Харькова сосредоточены значительные силы украинских войск, которые вполне достаточны для того, чтобы дать отпор врагу, нанести противнику тяжелые потери.

"Никакой угрозы сейчас захвату Харькова не существует, потому что, подчеркиваю, силы для обороны там сосредоточены. Но если этот плацдарм не ограничить, если врагу не нанести значительных потерь, противник будет пытаться постепенно его расширять, увеличивать. Конечно, это нам категорически не выгодно", — добавил Юрий Бутусов.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия начала ограниченное наступление в Харьковской области. Противник имеет незначительные тактические успехи, а Белый дом уверен в способности украинских войск дать отпор врагу, обещая обеспечить ВСУ оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак. О чем говорит ситуация на данный момент, почему захватчики активизировались именно сейчас, что в целом можно сказать о происходящем на фронте и о том, как всё может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



