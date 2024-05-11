Бутусов ответил, есть ли у оккупантов шанс захватить Харьков

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Кравцев Сергей
Наступление российских захватчиков на Харьковскую область не стало неожиданностью для украинских защитников, они не застали Силы обороны врасплох. Но о группировке, которая осуществляла эти наступательные действия, дополнительной информации нет. На этом участке фронта задействовано примерно четыре-пять батальонов пехоты. Они действуют отдельными взводами, пользуясь тем, что так близко к границе оборона не была развернута. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью NV сообщил военный журналист Юрий Бутусов.
Харьков. Фото: из открытых источников
Юрий Бутусов обратил внимание, что эта наступательная атака не была неожиданностью для украинского командования. В районе Харькова сосредоточены значительные силы украинских войск, которые вполне достаточны для того, чтобы дать отпор врагу, нанести противнику тяжелые потери.
Читайте также на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия начала ограниченное наступление в Харьковской области. Противник имеет незначительные тактические успехи, а Белый дом уверен в способности украинских войск дать отпор врагу, обещая обеспечить ВСУ оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак. О чем говорит ситуация на данный момент, почему захватчики активизировались именно сейчас, что в целом можно сказать о происходящем на фронте и о том, как всё может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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