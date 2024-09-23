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"Бусификация" в Украине: начальник Одесского ТЦК выступил с заявлением

Начальник Одесского ТЦК сообщил об уменьшении количества случаев так называемой "бусификации" во время мобилизации в Украине.

23 сентября 2024, 14:55 comments1470
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Slava Kot

Случаев "бусификации" украинцев стало меньше, а работники ТЦК действуют в рамках своих обязанностей и полномочий, заявил начальник Одесского областного территориального центра комплектования Юрий Пуйко.

"Бусификация" в Украине: начальник Одесского ТЦК выступил с заявлением

Процесс "бусификации". Фото из открытых источников

Руководитель Одесского ТЦК Юрий Пуйко заявил, что работники военкоматов во время мер оповещения населения о мобилизации действуют в пределах своих правил. Кроме того, по его словам, случаев "бусификации" стало значительно меньше.

"Что касается поведения военнослужащих, военнослужащие ТЦК действуют в пределах своих правил, в пределах своих обязанностей и в пределах своих полномочий", – сказал Пуйко.

Юрий Пуйко отметил, что, несмотря на существование негативных новостей относительно ТЦК, есть также и положительные отзывы об их работе. По словам начальника Одесского ТЦК, люди, снимающие конфликты с представителями территориальных центров комплектования, делают это на заказ.

Пуйко также отметил, что большое количество личного состава военкоматов — это военнослужащие, вернувшиеся с фронта, в том числе и получившие ранения. Пуйко считает, что у этих военных есть ощущения несправедливости.

"Но существует проблематика в отношении возвращенных людей с фронта. У нас сейчас примерно 90% личного состава ротохраны это те военнослужащие, которые прошли войну, прошли фронт и пришли к нам из боевых подразделений, пришли к нам искалеченными, ранеными и в которых существует в душе заложенное чувство несправедливости", — сказал начальник Одесского областного территориального центра комплектования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что названы две области, где зафиксировано больше всего нарушений со стороны работников ТЦК.

Также "Комментарии" писали о мужчине, который отказался идти в армию из-за религиозных взглядов. Что решил суд.



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