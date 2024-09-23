"Бусификация" в Украине: начальник Одесского ТЦК выступил с заявлением

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Slava Kot
Случаев "бусификации" украинцев стало меньше, а работники ТЦК действуют в рамках своих обязанностей и полномочий, заявил начальник Одесского областного территориального центра комплектования Юрий Пуйко.
Процесс "бусификации". Фото из открытых источников
Руководитель Одесского ТЦК Юрий Пуйко заявил, что работники военкоматов во время мер оповещения населения о мобилизации действуют в пределах своих правил. Кроме того, по его словам, случаев "бусификации" стало значительно меньше.
Юрий Пуйко отметил, что, несмотря на существование негативных новостей относительно ТЦК, есть также и положительные отзывы об их работе. По словам начальника Одесского ТЦК, люди, снимающие конфликты с представителями территориальных центров комплектования, делают это на заказ.
Пуйко также отметил, что большое количество личного состава военкоматов — это военнослужащие, вернувшиеся с фронта, в том числе и получившие ранения. Пуйко считает, что у этих военных есть ощущения несправедливости.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что названы две области, где зафиксировано больше всего нарушений со стороны работников ТЦК.
Также "Комментарии" писали о мужчине, который отказался идти в армию из-за религиозных взглядов. Что решил суд.
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