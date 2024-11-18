"Бусификация" в Украине: министр обороны Умеров сделал заявление об изменениях

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Slava Kot
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что у него есть предложения для обсуждения в Кабинете министров по ситуации с "бусификацией" во время мобилизации в Украине. По его словам, в приоритете стоит защита страны, поэтому следует отходить от "болезненных вопросов для населения".
Умеров о "бусификации". Фото из открытых источников
Как сообщает УНН, Рустем Умеров во время брифинга отреагировал на проблемы с мобилизацией в Украине. По его словам, этот процесс в значительной степени зависит от врага, увеличивающего численность своего личного состава. Однако Умеров отметил изменения, которые уже были осуществлены по мобилизации в Украине.
По его словам, Минобороны также планирует привлекать находящихся за пределами страны украинцев и дать им возможность "выбора пойти в войско".
Рустем Умеров анонсировал обсуждение в Кабмине процесса "бусификации" и реформ по этому поводу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что начальник Одесского ТЦК выступил с заявлением о "бусификации" в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, почему в Украине поддерживают мобилизацию женщин.
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