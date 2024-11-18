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"Бусификация" в Украине: министр обороны Умеров сделал заявление об изменениях

Рустем Умеров анонсировал обсуждение процесса реформ по мобилизации в Украине.

18 ноября 2024, 15:55
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Slava Kot

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что у него есть предложения для обсуждения в Кабинете министров по ситуации с "бусификацией" во время мобилизации в Украине. По его словам, в приоритете стоит защита страны, поэтому следует отходить от "болезненных вопросов для населения".

"Бусификация" в Украине: министр обороны Умеров сделал заявление об изменениях

Умеров о "бусификации". Фото из открытых источников

Как сообщает УНН, Рустем Умеров во время брифинга отреагировал на проблемы с мобилизацией в Украине. По его словам, этот процесс в значительной степени зависит от врага, увеличивающего численность своего личного состава. Однако Умеров отметил изменения, которые уже были осуществлены по мобилизации в Украине.

"Мы держим фронт, придаем учет человечности нашей мобилизации, ввели, как вы знаете, закон, начали работать рекрутинговые центры, начали цифровизацию, чтобы иметь цифровые инструменты, чтобы люди знали, что у них есть выбор", — сказал Умеров.

По его словам, Минобороны также планирует привлекать находящихся за пределами страны украинцев и дать им возможность "выбора пойти в войско".

Рустем Умеров анонсировал обсуждение в Кабмине процесса "бусификации" и реформ по этому поводу.

"Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения (вопрос "бусификации" — ред.). Чтобы решить этот вопрос, у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу", – пояснил министр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что начальник Одесского ТЦК выступил с заявлением о "бусификации" в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, почему в Украине поддерживают мобилизацию женщин.



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Источник: https://unn.ua/news/planuiemo-vidkhodyty-vid-boliuchykh-pytan-busyfikatsii-umierov
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