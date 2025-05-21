Лишь 5-6% "бусифицированных" людей можно превратить в боеспособных солдат, рассказал народный депутат Георгий Мазураш.

В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников

"Участники боевых действий, которым я доверяю, говорят, что из 100% "бусифицированных" лишь 5-6% можно более-менее довести до какого-нибудь боеспособного состояния, да и то не очень", – заявил Георгий Мазурашу.

Нардеп привел "статистику", согласно которой в любой стране только 6-7% граждан способны реально воевать. Остальные, по его словам, после принудительного попадания в армию только пополняют ряды дезертиров.

"Не могут люди, которые не в состоянии воевать, выполнять те задачи, которые стоят перед Вооруженными силами Украины", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перемирия в Украине не будет, потому что Кремль не заинтересован в нем и до сих пор требует капитуляции Киева, а президент США не изъявляет никакого желания вводить санкции против России, чтобы заставить Москву к миру, пишет редактор портала Politico Джейми Деттмер. "Путин представляет себя новым Петром Первым. У него даже есть бронзовая статуя царя 18 века в зале Кабинета министров. Путин, вероятно, считает, что не только длительные боевые действия помогут ему достичь большинства своих реваншистских военных целей в Украине, но и бесконечные переговоры. соглашения", – пишет он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние годы китайские инвесторы сокращают инвестиции в РФ из-за скепсиса к перспективам российского рынка и боязни санкций, говорится в отчете Института экономик развивающихся стран Банка Финляндии (BOFIT). В отчете говорится, что война в Украине и санкции против России привели к росту зависимости российской экономики от китайской. Экономическое партнерство Москвы и Пекина крепкое как никогда. Для России Китай стал крупнейшим торговым партнером – на него приходится более трети всей российской внешней торговли.