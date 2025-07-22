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"Бусифицированные возвращаются с фронта и мстят ТЦК": что известно

Россия распространяет очередной фейк об украинских военных, чтобы дискредитировать защитников

22 июля 2025, 15:01
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Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда распространяет новый вброс, перекрутив реальную новость. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что пропаганда врага в который раз придумывает фейковые криминальные истории с участием военных, пытаясь дискредитировать Вооруженные Силы Украины.

"Бусифицированные возвращаются с фронта и мстят ТЦК": что известно

Мобилизация. Иллюстративное фото

"Российские TG-каналы распространяют информацию, что якобы в Харьковской области мобилизованный военный 22-й ОМБр ВСУ, получив отпуск, сразу пошел в ТЦК. Увидев работников центра, он вроде бы не смог сдержать эмоций и напал на одного из них", — сообщили о вражеском вбросе.

Аналитики Центра подчеркнули, что на самом деле информация, распространяемая пропагандой РФ, неправдива. Объяснили, что пропагандисты использовали сфальсифицированный скриншот заголовка новости украинского медиа, подменив слово "мужчина" на "военный" с целью манипуляции содержанием публикации.

"Это классический пример российской пропаганды, направленной на дискредитацию и подрыв доверия к украинским военным", — отметили в Центре.

Также напомнили, что это не первый враждебный псевдокриминальный вымысел России об украинских военных.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты наработали законопроект, который дает шанс находящимся в розыске военнообязанным получить бронирование от мобилизации.

Народный депутат Украины Александр Федиенко сообщил, что мужчины получат возможность быть снятыми с розыска после уплаты штрафа. "Не стоит теперь платить деньги по коррупционной схеме представителям ТЦК, чтобы вас снимали с розыска", — объяснил нардеп. По его словам, соответствующий законопроект №13335 рекомендовал парламенту принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.



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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15027
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