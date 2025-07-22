"Бусифицированные возвращаются с фронта и мстят ТЦК": что известно

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда распространяет новый вброс, перекрутив реальную новость. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что пропаганда врага в который раз придумывает фейковые криминальные истории с участием военных, пытаясь дискредитировать Вооруженные Силы Украины.
Мобилизация. Иллюстративное фото
Аналитики Центра подчеркнули, что на самом деле информация, распространяемая пропагандой РФ, неправдива. Объяснили, что пропагандисты использовали сфальсифицированный скриншот заголовка новости украинского медиа, подменив слово "мужчина" на "военный" с целью манипуляции содержанием публикации.
Также напомнили, что это не первый враждебный псевдокриминальный вымысел России об украинских военных.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты наработали законопроект, который дает шанс находящимся в розыске военнообязанным получить бронирование от мобилизации.
Народный депутат Украины Александр Федиенко сообщил, что мужчины получат возможность быть снятыми с розыска после уплаты штрафа. "Не стоит теперь платить деньги по коррупционной схеме представителям ТЦК, чтобы вас снимали с розыска", — объяснил нардеп. По его словам, соответствующий законопроект №13335 рекомендовал парламенту принять в первом чтении Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.