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Какое влияние будет иметь бунт Пригожина на Россию и Путина - мнение экспертов

Последствия неудачной войны в Украине дестабилизируют Россию и угрожают правлению Путина.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Эксперты реагируют на мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина против военного руководства РФ. По их мнению, вызовы для Путина только начинаются. Об этом сообщает портал "Комментарии", собравший экспертные мнения по поводу бунта Пригожина и реакцию Путина на такие события.

Какое влияние будет иметь бунт Пригожина на Россию и Путина - мнение экспертов

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Политический социолог и соавтор книги "Путин против народа" Сэм Грин считает, что восстание Пригожина заставило Путина выглядеть слабым и неспособным контролировать ситуацию.


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"Когда Пригожин отправил своих людей обратно, это еще не конец. Я не говорю, что Пригожин попробует еще раз. Но я твердо чувствую, что вызовы Путина только начинаются", – пишет Сэм Грин.

По его словам, несмотря на то, что Пригожин проиграл в своей попытке бунта, однако он выглядел с "более холодной головой" чем Путин, выступивший только с одной речью. Кроме того, всю ситуацию решил Лукашенко, что также унижает Путина. Грин указывает, что после мятежа Пригожина люди в России будут обсуждать смену руководства, что раньше было невозможно представить.

Независимый внешнеполитический аналитик Ульрих Шпек утверждает, что, несмотря на соглашение между Путиным и Пригожиным, неудачные действия на войне в Украине негативно влияют на Россию.

"Теперь понятно, что последствия неудачной войны дестабилизируют Россию и угрожают правлению Путина – и все это видят", — считает Шпек.

Офицер армии США и ветеран войны в Ираке Александр Виндман считает, что Россия попала в "совершенно непредсказуемую фазу".

"Мы вошли в неизбежную фазу российско-украинской войны, где Россия проигрывает и наступает серьезная нестабильность", – пишет Виндман.

Ранее портал "Комментарии" писал о заявлениях Трампа по ситуации в России. Американский политик указывает, что дальше "может быть гораздо хуже"

Также "Комментарии" писали, что аналитики ISW объяснили, почему Пригожин начал мятеж.



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Источник: https://comments.ua/
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