Бункер не спасет, - политтехнолог о реализме удара по Кремлю

Отдельные высказывания по удару по Кремлю звучали еще полгода назад, когда Российская Федерация приступила к ядерному шантажу и сейчас тема ликвидации Путина снова на слуху. Об этом напомнил в эфире телеканала FREEДОМ политтехнолог Тарас Загородний, пишут "Комментарии".

Бункер Путина не спасет

“Я думаю, что это не шутка. Предупреждение, что будет нанесен удар непосредственно по Кремлю и Путину, было полгода назад, когда встал вопрос о ядерном шантаже. Тогда американцы неформальными каналами предупредили, что любые попытки удара по НАТО или другим объектам, прежде всего на территории НАТО, будут иметь последствия. А это удар был психологический, потому что Путин надеялся, что он там отсидится в бункере и все у него будет хорошо, и он будет этим блефовать. А тут они нашли его слабую вещь — Путин не хочет умирать, и это дало свой эффект”, — говорит Загородний.

Он отметил, что у США уже есть вооружения, которые могут уничтожать бункерные сооружения глубиной до 2 тыс. метров, а бункер Путина, который был построен еще в советское время, составляет примерно 300-400 метров.

По словам Загороднего, в Америке готовы в случае ядерного удара в сутки уничтожить Черноморский флот РФ, а также военные объекты российской армии на оккупированной территории Украины, а возможно и Беларуси и России.

Политтехнолог уверен, что в США не боятся ядерной войны, а Россия, в свою очередь, испытывает унижение по унижению, имея в виду удары по бухте Севастополя и военным аэродромам. Кроме того, никто в ответ на ядерный шантаж не угрожал городам или мирным объектам, а говорят конкретно о месте укрытия вождя страны-террористки.

Загородний добавил, что произошел демонстративный развал российской армии, как выяснилось на поле боя в Украине, она оказалась беспомощной. Также стало ясно, что между Ростовом и Москвой РФ практически нет ПВО.

Как писали ранее "Комментарии", президент Российской Федерации Владимир Путин, как и любой авторитарный лидер, имеет сеть из нескольких бункеров, где скрывается от пандемии и возможных ракетных, ядерных ударов или протестов.



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